'İradeye Saygı Yürüyüşü' Hakkari'de sona erdi: Kayyımı geri çekin

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Hakkari Belediyesi’ne 3 Haziran'da kayyım atanmasına karşı İstanbul’dan başlatılan “İradeye Saygı Yürüyüşü” Hakkari’ye ulaştı.

Geceyi Zap Vadisi'nde geçiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Cahit Kırkazak ve yüzlerce yurttaş öğleden sonra kent merkezine vardı.

Hakkari halkıyla buluşan kitle Hakkari Valiliği önünde açıklama yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dokuz gündür yürüdüklerini söyledi.

Yürüyüşün ismine değinen Hatimoğulları, “İradeye saygı nedir, irade nedir? İrade demokraside halk demektir, ama diktatörlükte irade demek saray demektir, tek adam demektir. İrade nedir? Demokrasidir, adalettir. Ama otoriter faşist rejimlerde irade kolluk kuvvetidir, kayyımdır, seçilmişin yerine atanmışı getirmektir. Bizler iradeye saygı diyoruz. Türkiye'de eğer seçme ve seçilme hakkı erken dönemde yasalaşmışsa, bu halkın iradesinin sandıktan çıkanın doğrudan iradesinin tanınması demektir” dedi.

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"Hakkari'de sandığa saygı duymadı"

Erdoğan’ın “sandığa saygı” sözlerini hatırlatan Hatimoğulları, şöyle devam etti: “Ama sandıktan çıkana Hakkari’de olduğu gibi saygı duymadı. Mehmet Sıddık arkadaşımız haksız ve hukuksuz şekilde 19 yıl cezaya çarptırıldı. Mehmet Sıddık arkadaşımız hakkında karar verilmeden arkamızda gördüğünüz Valilik makamında durması gereken şahıs İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım olarak belediyeye yani seçilmişin yerine atandı. Daha hakkında bir karar verilmemişti.

"Yani apaçık haksızlık, apaçık kanun çiğnenmiştir. Manisa Kula’da belediye başkanını gözatına alındı tutuklandı ve onun yerine Belediye meclis üyesi belediye başkanını seçiyor. Biz Hakkâri’de ne yaptık? Belediye Meclisimiz toplandı, Viyan Tekçe eş başkanımızı başkan vekili olarak seçti. Şu anda yapılması gereken Viyan Tekçe arkadaşımızın Belediye Başkanımızın resmi atamasının gerçekleşmesidir ama bunu yapmıyorlar.

“Hakkari halkının iradesini çiğnemek aynı zamanda Anayasayı çiğnemektir. O nedenle burada bir kez daha diyoruz ki, Anayasa uygulanmalıdır. Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmeler uygulanmalıdır. Yerel yönetimler özerklik şartına bağlı Türkiye ve buna uygun olarak davranmalıdır. Venedik protokolüne uygun davranmalıdır.

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"Kayyım derhal geri çekilsin"

"Bugün atanmış olan bu kayyımlar sadece Türkiye’deki yasalara göre suç değil aynı zamanda tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere de aykırıdır, kanunu değildir. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: İrademize sahip çıkıyoruz.

"Kayyım derhal geri çekilsin, Viyan Tekçe derhal başkan vekili olarak atansın. Türkiye’deki bütün demokrasi güçleriyle haktan adaletten yana olan bütün kesimlerle irademize saygısızlık yapanlara karşı eylemlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek.”

Ne olmuştu? 31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi’ne 3 Haziran gece saatlerinde polis baskın düzenledi. Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise sabah saatlerinde Van’da gözaltına alındı. Akış’ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, açıklama yaptı ve Akış’ın görevden uzaklaştırıldığını yerine de Vali Ali Çelik'in kayyım olarak atandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akış hakkında 2014 yılında açılan “KCK” davası olduğu hatırlatıldı. Ancak Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yeni bir soruşturma açıldığı, bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Anayasa ve Belediyeler Kanunu’na atıf yapılan açıklamada, “Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın; PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği, PKK Bölücü Terör Örgütü'nün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkâri merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı, PKK Terör Örgütü'nün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkâri merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği ve bu kapsamda Mehmet Sıddık Akış hakkında; Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası yapmak suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu ve bu soruşturma kapsamında göz altına alındığı, belirtilen bu nedenlerle; Mehmet Sıddık Akış'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi. Bakanlığın, yeni soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirttiği Akış, hakkındaki davanın dün (5 Haziran) görülen 61. duruşmasında gizli tanık beyanları esas alınarak "örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklama kararı verildi. Akış, kararın ardından Van Cezaevi'ne gönderildi. Kayyım atanmasının ardından ise Hakkari başta olmak üzere birçok Kürt kentinde nöbet eylemleri başladı.

(RT)