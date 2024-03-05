Ipsos araştırması: Türkiye'nin yüzde 73'ü 'yanlış istikametteyiz' dedi

Ipsos Araştırma Şirketi, Türkiye’nin de arasında bulunduğu 29 ülkede "Dünyayı neler endişelendiriyor?" başlıklı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

26 Ocak-9 Şubat tarihlerinde 25 bin kişiyle çevrimiçi yapılan araştırmada, görüşmecilere ülkelerindeki gidişata ilişkin sorular yönetildi.

Türkiye'de, "Sizce ülkede işler iyiye mi gidiyor, yoksa yanlış istikamette mi yol alınıyor?" sorusuna katılımcıların yüzde 73'ü "Yanlış istikamette yol alınıyor" yanıtını verdi.

Türkiye'de en çok kaygı duyulan konu, yüzde 50'lik oranla, enflasyon oldu.

İkinci sırada, yüzde 30'luk oranla, yoksulluk ve sosyal adaletsizlik yer aldı.

DW Türkçenin haberine göre; Türkiye'den ankete katılanların yüzde 22'si “suç ve şiddet oranlarından”, yüzde 22'si “işsizlikten”, yüzde 21'i de “mali ve siyasi yolsuzluktan” kaygılı olduklarını söyledi.

Türkiye'de küresel ısıtmayı endişe verici bulanların oranı sadece yüzde 5 oldu.

Bu oran, diğer birçok Avrupa ülkesinde daha yüksekken Türkiye'de son derece düşük kaldı.

Türkiye’deki katılımcıların ankete verdiği yanıtlarda dikkat çeken diğer başlıklar “dış politika” ve “güvenlik” ile ilgili oldu.

“Ülkenizin diğer ülkelerle askeri ihtilaf yaşamasından endişe ediyor musunuz?” sorusuna sadece yüzde 2'lik bir kesim bu konuda endişeli olduğu yanıtını verdi.

Ankette, "terör" konusunda endişelerin en yüksek olduğu ülke İsrail olurken; İsrail’i Türkiye takip etti. Türkiye'de ankete katılanların yüzde 20'si, “terörden” endişeli olduklarını dile getirdi.

(RT)