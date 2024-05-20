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Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2024 12:30
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024 12:41
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IPS İletişim Vakfı Yayın Danışma Kurulu ilk buluşmasını yaptı

Gazeteci, akademisyen ve hak savunucularının yer aldığı Kurul, “bianet haberciliğini daha ileriye taşıma” misyonuyla kuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
IPS İletişim Vakfı Yayın Danışma Kurulu ilk buluşmasını yaptı
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

IPS İletişim Vakfı Yayın Danışma Kurulu, ilk buluşmasını 17 Mayıs 2023 Cuma günü yaptı.

AtölyeBİA’da gerçekleştirilen hibrit buluşmaya, Kurul üyelerinin yanı sıra IPS İletişim Vakfı Başkanı Nadire Mater, Genel Sekreteri Ertuğrul Kürkçü ve Fon Geliştiricisi Ege Öztokat ile bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan katıldı.

IPS İletişim Vakfı Yayın Danışma Kurulu Üyeleri: Alev Karakartal, Ali Seçkin Karayol, Ayda Özlü Çevik, Can Öztürk, Cüneyt Öztürk, Sevda Alankuş, Tolga Korkut, Umay Aktaş Salman ve Zelal Ayman.

Kurul; “Yayın politikası ve 2024-2027 Strateji Belgesi ile haber, makale, ses, video ve görsellerin seçimi ve kullanımı arasındaki bağı gözeterek ortaya çıkan ürünü izlemek, değerlendirmek, eleştirmek, önermek, bianet haberciliğini daha ileriye taşımak” misyonu taşıyor.

Toplantı sonucu oluşturulan ve bianet yazı işleriyle köprü görevi üstlenecek olan ‘Sekretarya’ görevini ise Ali Seçkin Karayol ve Ege Öztokat yürütecek.

(VC)

IPS İletişim Vakfı/bianet IPS iletişim vakfı IPS İletişim Vakfı Yayın Danışma Kurulu
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