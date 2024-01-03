IPS İletişim Vakfı/bianet’ten yeni yayın: Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi

IPS İletişim Vakfı/bianet’in yeni yayını “Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi” çıktı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Haydari Pakkan tarafından hazırlanan rehber, Etkiniz AB programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile üretildi.

2024 yerel seçimlerine yaklaştığımız dönemde, Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi Türkiye’de demokratik ve katılımcı bir medya ortamının ve kanunlarla korunan bir basın özgürlüğünün neden olmadığı ve hangi şartlarda olabileceği konusuna değil, gazetecinin söylem oluşturma ve eylem önerme gücüne odaklanıyor. Gazeteciyi haber yazma ve gündem oluşturma sürecinin aktif öznesi olarak tanımlayarak hak odaklı ve kapsayıcı bir seçim haberciliğinin temellerini paylaşıyor.

Rehberin temel çıkış noktası bianet haberciliği ve IPS İletişim Vakfı’nın “Etkiniz AB” programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile gerçekleştirdiği Dr. Güventürk Görgülü’nün hazırladığı Çemberin Dışında Bırakılanlar: Büyük Veri Analiziyle Türkiye’de 2023 Seçimleri raporu oldu.

BÜYÜK VERİ ANALİZİYLE TÜRKİYE’DE 2023 SEÇİMLERİ Çemberin dışında bırakılanlar

Rehberde neler var?

“Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi”nin ilk bölümü doğru, güvenilir, sorumlu ve kapsayıcı bir habercilik anlayışı ile nefret, ayrımcılık ve şiddeti yeniden üretmeyen yalın ve anlaşılabilir bir anlatıyı hak odaklı seçim haberciliğinin temel bileşenleri olarak ele alıyor.

İkinci bölüm, yerel seçim döneminde mülteciler, kadınlar, engelliler gibi çemberin dışında bırakılanlar gruplar ve yoksulluk, deprem riski, kentsel dönüşüm gibi konular üzerinden kapsayıcı bir haber gündemi oluşmasına katkı sağlamak üzere örnek konular ve sorular paylaşıyor.

Üçüncü ve son bölüm seçim sürecinin farklı aşamalarında hak odaklı yerel habercilik için sorulabilecek soruları ve gündeme alınabilecek konuları kapsıyor.

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(VC)