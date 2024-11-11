IPS İletişim Vakfı/bianet’ten konferans: Gazeteciler Haklarıyla Vardır

IPS İletişim Vakfı/bianet, 22 Kasım 2024 Cuma günü “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” konferansı düzenleyecek.

Almanya İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen “Haklar için Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi kapsamında yapılacak konferansta, Türkiye’de haberciliğin mevcut durumu, gazetecilerin karşılaştığı çok boyutlu tehditler ve bu tehditlerle başa çıkma yolları yeniden ele alınacak.

Konferansın “Türkiye’de İfade Özgürlüğü ve Gazetecilik” başlıklı ilk oturumu, gazeteci Hilmi Hacaloğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek; bu oturumda gazeteciler Burcu Karakaş ve Diren Yurtsever ile akademisyen Suncem Koçer konuşacak.

“Kadın ve LGBTİ+’lar Gazeteciliğe Bakıyor” başlıklı ikinci oturum ise Açık Radyo Yayın Koordinatörü Didem Gençtürk moderatörlüğünde yapılacak. Bu oturumda, SpoD’dan Oğulcan Yediveren, fotoğraf sanatçısı Üzüm Derin Solak ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Selime Büyükgöze kadınlar ve LGBTİ+’ların medyada yeterince yer bulamayan haberlerinin yanı sıra yapılan haberlerin ele alınış biçimlerini ve medyadan beklentilerini konuşacaklar.

Açılış ve kapanış konuşmaları ise dünya ve Türkiye habercilik ortamına, iktidar medyası ve “muhaliflik” çerçevesinin dışında kalan kesimlerin medyadaki yerine odaklanacak.

Tarih: 22 Kasım 2024 Yer: Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü (Salon: E4 - 305), Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 Eyüpsultan Bilgi için: [email protected] (Atölye BİA Koordinatörü)

Buraya tıklayarak konferansa kayıt yaptırabilirsiniz. Konferansın detaylı programı şöyle:

(VC)