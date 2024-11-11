ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 17:30
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2024 17:24
1 dk Okuma

IPS İletişim Vakfı/bianet’ten konferans: Gazeteciler Haklarıyla Vardır

“Haklar için Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi kapsamında düzenlenecek konferans, 22 Kasım 2024 Cuma günü İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
IPS İletişim Vakfı/bianet’ten konferans: Gazeteciler Haklarıyla Vardır
Görsel: Barış Dural/bianet

IPS İletişim Vakfı/bianet, 22 Kasım 2024 Cuma günü “Gazeteciler Haklarıyla Vardır” konferansı düzenleyecek.

Almanya İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen “Haklar için Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük” projesi kapsamında yapılacak konferansta, Türkiye’de haberciliğin mevcut durumu, gazetecilerin karşılaştığı çok boyutlu tehditler ve bu tehditlerle başa çıkma yolları yeniden ele alınacak.

Konferansın “Türkiye’de İfade Özgürlüğü ve Gazetecilik” başlıklı ilk oturumu, gazeteci Hilmi Hacaloğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek; bu oturumda gazeteciler Burcu Karakaş ve Diren Yurtsever ile akademisyen Suncem Koçer konuşacak.

“Kadın ve LGBTİ+’lar Gazeteciliğe Bakıyor” başlıklı ikinci oturum ise Açık Radyo Yayın Koordinatörü Didem Gençtürk moderatörlüğünde yapılacak. Bu oturumda, SpoD’dan Oğulcan Yediveren, fotoğraf sanatçısı Üzüm Derin Solak ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Selime Büyükgöze kadınlar ve LGBTİ+’ların medyada yeterince yer bulamayan haberlerinin yanı sıra yapılan haberlerin ele alınış biçimlerini ve medyadan beklentilerini konuşacaklar.

Açılış ve kapanış konuşmaları ise dünya ve Türkiye habercilik ortamına, iktidar medyası ve “muhaliflik” çerçevesinin dışında kalan kesimlerin medyadaki yerine odaklanacak.

Tarih: 22 Kasım 2024 

Yer: Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü (Salon: E4 - 305), Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 Eyüpsultan 

Bilgi için: [email protected] (Atölye BİA Koordinatörü) 

Buraya tıklayarak konferansa kayıt yaptırabilirsiniz. Konferansın detaylı programı şöyle:

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Gazeteciler Haklarıyla Vardır Haklar için Habercilik, Gazeteciler İçin Özgürlük konferans ifade özgürlüğü LGBTİ+ haberciliği kadın haberciliği atölye bia
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git