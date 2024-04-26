IPS İletişim Vakfı/bianet’in ifade özgürlüğü projesi başlıyor

Türkiye’de insan haklarının desteklenmesi amacıyla yürütülen İnsan Hakları Projesi 2024 imza töreni bugün, Almanya Başkonsolosu Johannes Regenbrecht’in katılımıyla Almanya Büyükelçiliği’nin Tarabya’daki yerleşkesinde düzenlendi.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu İnsan Hakları Ekibi’nin düzenlediği etkinlikte, IPS İletişim Vakfı/bianet’in ifade özgürlüğü kapsamındaki projesi de imzalandı.

“İfade ve basın özgürlüğünü güçlendirmek”

IPS İletişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nadire Mater ve Almanya Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, 8 ay sürecek projeye imza attı.

Proje, gazetecilerin ifade özgürlüğünü desteklemek için haber, dava takibi ve raporlama faaliyetleri ile Medya Gözlem Raporları’nın daha görünür kılınmasını kapsıyor. Proje kapsamında eğitimler verilecek ve gazetecileri desteklemek için atölye, eğitimler ve rehber hazırlanacak.

Gazetecilerin kendi hakları konusunda bilgilenmesi ve savunmasını içeren “Free Press for Free Turkey” adlı proje, artan baskılara yönelik bilgi sunmak ve çözüm aramayı amaçlıyor.

Projenin hedefi, gazetecilere yönelik hak ihlallerini izleyerek raporlamak, hesap verilebilirliği teşvik etmek ve medya ortamında olumlu değişimi teşvik ederek Türkiye'de ifade özgürlüğünü ve basın özgürlüğünü güçlendirmek.

140 başvurudan 6 proje seçildi

Almanya Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, etkinlikteki konuşmasında, 2024 proje teklif çağrılarına 140’ın üzerinde başvuru olduğunu, finansman için 6 projenin seçildiğini söyledi ve geçen yıl ve bu yılki proje ortaklarına şöyle seslendi:

“Sizler ve temsil ettiğiniz kuruluşlar, adaletsizlik ve baskının çokça vuku bulduğu bir dünyada birer umut ışığısınız. Sizler her gün, sistematik ayrımcılık ve baskıdan, mültecilerin yaşadığı zorluklara ve savunmasız toplulukların marjinalleştirilmesine kadar birçok sorunla başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Çoğunuz birçok farklı ve endişe verici tehlike ve tehditle karşı karşıyasınız. Bu tehditler, sivil toplum üzerinde de caydırıcı etki yaratıyor, demokrasinin altını boşaltıyor.”

Regenbrecht, proje ortaklarına çalışmaları için teşekkür etti.

(AS)