IPS İletişim Vakfı/bianet'ten Medyanın Geleceği 2. Odak Grup Toplantısı’na davet

IPS İletişim Vakfı/bianet, paydaşı olduğu “Bizim Medyamız: Medya Okuryazarlığının ve Aktivizminin Çoğaltılması, Kutuplaşmanın Önlenmesi ve Diyalogun Teşvik Edilmesi için Sivil Toplum Hareketi” başlıklı bölgesel projenin bir parçası olarak odak grup görüşmeleri yapacak. Bu odak görüşmelerinin amacı, kamunun gazetecilik ve medyanın demokrasideki rolleri konusundaki görüşlerini keşfetmek ve bunu daha iyi anlamak.

Birincisi İstanbul’da gerçekleşecek odak gruplarının ikincisinin Mardin’de yapılması planlandı. 36-65 yaş arası katılımcılardan oluşacak odak grup görüşmesi, en fazla on katılımcıyla gerçekleştirilecek. Görüşmeler, IPS İletişim Vakfı Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı’nın kolaylaştırıcılığında gerçekleşecek. Katılımcı seçiminde yaş, eğitim, cinsiyet ve siyasi katılım düzeyi gibi demografik çeşitlilik gözetilecek. Katılım anonim olacak ve tüm katılımcılara net 1.700 TL tutarında bir ücret ödenecek. Odak grup görüşmesinin yapıldığı şehir dışından katılacak katılımcıların yol masrafları organizatörler tarafından karşılanacak.

IPS İletişim Vakfı/bianet'ten Medyanın Geleceği 1. Odak Grup Toplantısı’na davet

2. Odak Grup Toplantısı, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, saat 13.00-15.00 arasında Atölye FF’de gerçekleştirilecek.

Odak grup tartışmasında, farklı görüşlerin serbestçe paylaşıldığı, herkesin birbirine saygı göstererek ve sırayla konuştuğu bir sohbet ortamı oluşturulacak. Tartışmanın doğal bir akış içinde ilerlemesi beklenmekte olup, moderatör yalnızca yönlendirme yapacak ve katılımcıların birbirleriyle doğrudan fikir alışverişinde bulunmalarını teşvik edecek.

Tartışma kapsamında; medya ve gazeteciliğin bugünkü durumu ve geleceği, demokrasinin işleyişi, bilgi kaynaklarına güven ve yurttaşların medya içeriklerine yönelik beklentileri gibi ana temalar ele alınacak. Sorular, tartışmanın akışına göre şekillendirilecek olup, temel başlıklar üç ila dört bölüm halinde ilerleyecek ve her bölüm için yaklaşık bir süre ayrılacak. Katılımcılar, tartışmanın başında ele alınacak konular hakkında bilgilendirilecek. Tartışmanın daha verimli ilerlemesi için süre takibi yapılacak, ancak gerektiğinde yeni sorular eklenebilecek ya da bazı konular üzerinde daha fazla durulabilecek.

Bu araştırma, “Bizim Medyamız: Medya Okuryazarlığının ve Aktivizminin Çoğaltılması, Kutuplaşmanın Önlenmesi ve Diyalogun Teşvik Edilmesi için Sivil Toplum Hareketi” başlıklı bölgesel projenin bir parçasıdır. Proje, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle, SEENPM, Arnavutluk Medya Enstitüsü, Mediacentar Sarajevo, Kosova Basın Konseyi, Karadağ Medya Enstitüsü, Makedonya Medya Enstitüsü, Novi Sad Gazetecilik Okulu, Barış Enstitüsü ve bianet ortaklığıyla yürütülmektedir.

Odak Grup 2: Atölye FF

Adres: Şehidiye Mahallesi, Mimarbaşı Serkis Elyas Lole Kültür ve Sanat Sokağı, No:10/A, Artuklu/Mardin

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Bizim Medyamız

(VC)