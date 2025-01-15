IPS İletişim Vakfı/bianet, Sosyal Medya Editörü arıyor

IPS İletişim Vakfı'nın temel amaç ve hedefi, bağımsız, haklardan yana, çoğulcu ve hak-odaklı habercilik perspektifini merkeze alan bir medya tahayyülünü gerçekleştirmek ve özellikle iletişim alanında hak temelli bakış açısını yaygınlaştırmak amacıyla projeler yürütüyor.

Hak odaklı habercilik anlayışını temel alan Bağımsız İletişim Ağı’nın haber mecrası bianet.org’da birlikte çalışacağımız, dijital medya ve çevrimiçi habercilikte deneyimli bir ekip arkadaşı arıyoruz.

İşin Tanımı:

Vakfa ait bianet.org ve Atölye BİA’nın sosyal medya hesaplarının yönetimi

Sosyal medya stratejilerinin planlanması ve uygulanması

Aylık ve yıllık raporlama

Aranan Özellikler:

Canva ve video kurgu programlarını kullanabilme

Vmix ile canlı yayın yapma deneyimi

Yapay zeka uygulamalarıyla ilgili

Ofiste çalışma düzenine uyumlu

İlgili bir lisans bölümünden mezun

Dijital medya trendlerini yakından takip eden

Ekip çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri güçlü

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini ve başvuru kriterlerine uygunluk açısından iş deneyimlerini detaylandıran başvuru mektuplarını 31 Ocak 2024 Cuma günü, saat 18.00’a kadar “Başvuru: Sosyal Medya Editörü” konulu bir e-posta ile Bağımsız İletişim Ağı’nın [email protected] adresine göndermelerini rica ederiz. İş ilanına, LinkedIn üzerinden de başvurabilirsiniz.

Sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

(VC)