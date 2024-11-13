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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 17:40
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 17:59
1 dk Okuma

IPS İletişim Vakfı/bianet, İnsan Hakları Haberleri Editörü arıyor

İş ilanına [email protected] veya Gelbaşla üzerinden başvurabilirsiniz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
IPS İletişim Vakfı/bianet, İnsan Hakları Haberleri Editörü arıyor

IPS İletişim Vakfı'nın temel amaç ve hedefi, bağımsız, haklardan yana, çoğulcu ve hak-odaklı habercilik perspektifini merkeze alan bir medya tahayyülünü gerçekleştirmek ve özellikle iletişim alanında hak temelli bakış açısını yaygınlaştırmak amacıyla projeler yürütüyor.

Hak odaklı habercilik anlayışını temel alan Bağımsız İletişim Ağı’nın haber mecrası bianet.org’da birlikte çalışacağımız, dijital medya ve çevrimiçi habercilikte deneyimli bir ekip arkadaşı arıyoruz.

İşin tanımı

Hak odaklı ve barış haberciliği perspektifiyle Türkiye ve dünyadaki insan hakları düzenlemeleri, ihlalleri, mücadeleleri ve ülkelerarası dayanışmayı tekil insan örnekleri ve genel bakışla haberleştirmek, yanı sıra bianet haber kolektifinde her türlü habere bakmak. Merkezde ve merkez dışı her yerde gerektiğince haber izlemek, bianet’i ilgili yerlerde temsil etmek.

Aranan özellikler

  • Çevrimiçi editörlük alanında benzer pozisyonlarda deneyimli
  • Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanabilme, bu platformlarda habercilik deneyimi,
  • Haberciliği İngilizce kaynaklardan izleme, gerektiğinde İngilizce söyleşi yapabilme
  • Yaratıcı, meraklı, araştırmacı,
  • Dijital trendler ve teknolojilere hakimiyet
  • Lisans mezunu

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini ve başvuru kriterlerine uygunluk açısından iş deneyimlerini detaylandıran başvuru mektuplarını 23 Kasım 2024 Cumartesi günü, saat 18.00’a kadar “Başvuru: İnsan Hakları Haberleri Editörü” konulu bir e-posta ile Bağımsız İletişim Ağı’nın [email protected] adresine göndermelerini rica ederiz. Sadece ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir.

İş ilanına, Gelbaşla üzerinden de başvurubilirsiniz.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
IPS İletişim Vakfı/bianet iş ilanı
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