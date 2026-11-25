Temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) öncülüğündeki uluslararası basın özgürlüğü heyeti, 23-25 Kasım arasında sürdürdüğü çalışmaların ardından ortak açıklama yaptı.

Heyet, başta yargı mekanizmalarının araçsallaştırılması olmak üzere devlet uygulamalarının basın özgürlüğü ihlallerinin başlıca kaynağı haline geldiğini belirtti:

“Türkiye’de basın özgürlüğünde yeni bir eşik aşıldı. Ülkenin üç ana eleştirel haber kanalı artık devlet kontrolünde. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve insan hakları alanında çalışan uluslararası kuruluşlardan oluşan heyet, yetkililerle yaptığı görüşmelerde bir kez daha şunu tespit etti: Durum her geçen yıl daha da ağırlaşıyor.”

Açıklamayı Uluslararası Basın Enstitüsü, Uluslararası Af Örgütü, ARTICLE 19 Avrupa, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO) imzaladı.

İktidar heyetle görüşmedi

Türkiye'ye sekizinci inceleme ziyaretini gerçekleştiren heyet, Anayasa Mahkemesi (AYM), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcilikleriyle görüştü.

DEM Parti, EMEP, İYİ Parti ve Yeni Parti temsilcilerini de dinleyen heyet, T24, İlke TV, BirGün ve ANKA Haber Ajansı'nı ziyaret etti ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde meslek örgütlerinin temsilcileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Adalet ve İçişleri bakanlıkları, Siber Güvenlik Başkanlığı, RTÜK Başkanı, çeşitli TBMM komisyonları ve AKP ile MHP temsilcileri ise yinelenen görüşme taleplerini reddetti ya da yanıtsız bıraktı.

Bağımsızlığını yitiren kanallar

Heyet, Kasım 2025'teki son ziyaretinden bu yana eleştirel medya kuruluşlarının devlet denetimine alınmasının hız kazandığına dikkat çekti.

TELE1'in ardından 14 Ekim 2026'da Halk TV'ye, 17 Kasım'da Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye kayyım atanmasını değerlendiren heyet, ortak açıklamasında şu tespitte bulundu:

“Her olayda izlenen yol aynıydı. Önce sahibi ya da yöneticileri hakkında bir soruşturma açıldı. Sonunda haber merkezinin yönetimi TMSF’ye geçti. Buradaki en kritik nokta şu; sahibine yönelik bir iddia, kişisel sorumluluğu ilgilendirir. Bu iddia, bir haber merkezine bütünüyle el koymanın gerekçesi olamaz.”

Avrupa'daki vakaların yüzde 80'i Türkiye'de

Heyet, gazetecilere yönelik yargı baskısının boyutlarını şu verilerle ortaya koydu:

“Geçen kasımdan bu yana Türkiye’de 78 vakada 100’den fazla gazeteci gözaltına alındı veya tutuklandı. Bu sayı, Avrupa genelinde kayda geçen benzer vakaların yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor.” “Şu anda 15 gazeteci cezaevinde. Çoğu yargılanmayı bekliyor. Bunların 9’u yalnızca eylül ve ekim aylarında tutuklandı. Bu yıl 14 davada 18 gazeteciye ceza verildi. Cezaların toplamı ise 35 yılı aşıyor.”

Savcıların bu yıl en az 30 davada gazetecilere karşı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasını kullandığını belirten heyet, düzenleme 2022'de yürürlüğe girerken basının ve gazetecilerin hedef alınmayacağının söylendiğini hatırlattı.

Heyet ayrıca geçen yılki ziyaretinden bu yana en az 25 gazetecinin 17 ayrı olayda fiziksel saldırıya uğradığını bildirdi.

“Hukuki süreçlerin kendisi bir ceza ve sansür aracına dönüştü”

Gazetecilere yönelik yargılamalarda uzun tutukluluk sürelerine dikkat çeken heyet, 20 Ekim'de tutuklanan ve 19 Kasım'daki ilk duruşmasında beraat ederek tahliye edilen BirGün muhabiri İsmail Arı'nın durumunu örnek gösterdi:

“Arı’nın davası, gazetecilere karşı tutuklamanın keyfi biçimde kullanıldığını, sürecin kendisinin cezaya dönüştüğünü gösteriyor.”

Heyet, AYM Genel Sekreteriyle görüşmesinde gazetecilerin başvurularının karara bağlanmasındaki gecikmeleri ve alt mahkemelerin AYM kararlarını uygulamamasını da gündeme getirdi.

İnternet sansürü

Heyet, internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Sansür giderek dijital alana da kaymaya başladı. 5651 sayılı İnternet Kanunu’na dayanan erişim engelleri artık binlerce sosyal medya hesabını kapsıyor. Kararlar yayımlanmıyor. Kararı veren mahkemeler açıklanmıyor. Kullanıcılara çoğu zaman bildirim bile yapılmıyor.”

12 Eylül'de başlatılan “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında Uluslararası Af Örgütü Türkiye'nin X hesabına, T24'ün internet sitesine ve sosyal medya hesaplarına erişim engellendi. Gazeteci Tuğba Tekerek aynı operasyon kapsamında müstehcenlik ve genel ahlaka aykırılık suçlamalarıyla tutuklandı.

Wiseman: “Orwell ya da Kafka romanında okusanız gülünç bulabilirsiniz”

Ortak açıklamanın ardından konuşan IPI Avrupa Savunuculuk Sorumlusu Jamie Wiseman, Türkiye'deki ilk inceleme ziyaretinde edindiği izlenimleri şöyle aktardı:

“Dışarıdan gelen biri olarak bir haber merkezinin araştırmacı gazetecilik çalışması yaptığını, yayımladığı haberin yasaklandığını, ardından bu yasağa ilişkin yapılan haberin de yasaklandığını ve sonrasında bu ikinci yasağa ilişkin haberin de yasaklandığını duyuyorsunuz. Bunları bir Orwell ya da Kafka romanında okusanız gülünç bulabilirsiniz. Absürt edebiyatın bir örneği olurdu ancak burada gerçeklik bu.”

Öğret: “Yaylım atış altındayız”

CPJ Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret, önceki yıllarda gazetecilere yönelik operasyonların belirli kesimleri hedef aldığını, ancak baskı yöntemlerinin değiştiğini söyledi:

“Belli bir ekibe, belli bir kesime, belli bir zamanda büyük operasyonlar görüyorduk. Bunları nokta atışı gibi düşünürseniz bugün geldiğimiz noktada yayılım atışı altındayız.”

Ertuna: “Bir tsunami şeklinde dijital sansür”

IPI Türkiye Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Can Ertuna, İfade Özgürlüğü Derneğinin (İFÖD) verilerine dayanarak yalnızca eylül ve ekim aylarında gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, ekonomistler ve yurttaşlara ait 2 bin 100'den fazla hesabın Türkiye'de görünmez hale getirildiğini söyledi.

RTÜK üyeleriyle görüşmelerinde yapay zekâ destekli bir izleme altyapısının geliştirildiğini öğrendiklerini belirten Ertuna, uyardı:

“Eğer yurttaşların, meslek örgütlerinin, gazetecilerin ya da paydaşların katılımı olmazsa kurulabilecek teknolojik sistemler, düzenlemeler de bizi daha demokratik bir düzenleme ve denetleme ortamına götürmeyebilir. Gözetim süreçlerinin daha da keskin ve baskın hale gelmesini beraberinde getirebilir.”

Altı kuruluşun ortak talepleri

Heyet, açıklamasını Türkiye makamlarına yönelik şu çağrılarla tamamladı: “Halk TV, TELE1 ve Sözcü TV dahil haber kuruluşlarındaki kayyum atamaları kaldırılsın. Kayyumların haber kuruluşlarına el koymasına izin veren kurallar, Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun biçimde değiştirilsin.”

“Tutukluluk, bir sansür veya cezalandırma aracı olarak kullanılmasın. Haberleri nedeniyle tutuklanan gazeteciler derhal serbest bırakılsın. Tüm davalarda hukuka uygun ve adil yargılanma hakkı güvence altına alınsın.”

“Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında; terör, dezenformasyon ve benzeri geniş kapsamlı hükümler gazetecilik faaliyetini yargılamak için kullanılmasın.”

“5651 sayılı İnternet Kanunu değiştirilsin. Erişim engelleme kararları şeffaf bir şekilde yayımlansın ve gerekçeli olsun. Bu kararlara karşı etkili bir itiraz yolu sağlansın. Engeller yalnızca, kesinlikle gerekli ve ölçülü olanla sınırlı kalsın.”

“Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğüne ilişkin kararları, yargının her düzeyinde eksiksiz uygulansın. Gazetecilerin başvuruları gecikmeden karara bağlansın.”

(AEK)