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Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 15:55
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 16:23
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İPA: Türkiye yolsuzlukla mücadelede 180 ülke içinde 115. sırada

Raporda, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algı Endeksi ve Dünya Bankası'nın Yönetişim Endeksi verilerine göre Türkiye’nin ciddi bir şeffaflık kaybı yaşadığına dikkat çekildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İPA: Türkiye yolsuzlukla mücadelede 180 ülke içinde 115. sırada
Fotoğraf: Canva

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ofisi (İPA) tarafından "Şeffaf Toplum İçin Şeffaf Yönetim: Türkiye’nin Şeffaflık Karnesi" başlıklı yeni rapor yayımlandı.

Raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Raporda, Türkiye'nin şeffaflık ve hesap verebilirlik karnesini detaylı bir şekilde değerlendirildi.

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce raporun sonuçlarına dikkat çekti, “Türkiye yolsuzlukla mücadelede 180 ülke içinde 115. sırada. Hukukun üstünlüğü açısından Türkiye tüm ülkelerin yüzde 65’inden daha olumsuz bir noktada. Demokrasinin güçlenmesi ve adil kamu yönetimi için hesap verebilirlik, şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün çok daha yüksek bir seviyede uygulanması gerekiyor” dedi.

Raporda, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algı Endeksi ve Dünya Bankası'nın Yönetişim Endeksi verilerine göre Türkiye’nin ciddi bir şeffaflık kaybı yaşadığına dikkat çekildi.

"Şeffaf eğilimi yüzde 50'nin altına düştü"

Rapordan öne çıkanlar şöyle: 

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algı Endeksi ve Dünya Bankası'nın Yönetişim Endeksi verilerine göre Türkiye ciddi bir şeffaflık kaybı yaşıyor.

Sürekli değiştirilen Kamu İhale Sistemi, kamu alımlarında rekabetçi ve şeffaf eğilimi yüzde 50'nin altına düşürdü.

Türkiye, son on yılda yolsuzlukla mücadelede 180 ülke içinde 115. sıraya geriledi. İfade özgürlüğü alanındaki gerileme 2008'den beri devam ediyor.

Hukukun üstünlüğü açısından, Türkiye 2022 itibariyle tüm ülkelerin yüzde 65'inden daha olumsuz bir durum sergiliyor.

2018'den bu yana vergi harcama raporları yayınlanmıyor ve kamu bankalarının reklam harcamalarındaki artış, medya finansındaki şeffaflık konusunda soru işaretleri doğuruyor.

(EMK)

Buğra Gökçe İstanbul Planlama Ajansı İstanbul Planlama Ofisi yolsuzluk yolsuzluk algısı
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