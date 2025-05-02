İPA: İstanbulluların yüzde 77,2’si Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemiyor
Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkan yurttaşların bu tutumlarının en önemli gerekçesi projenin çevreye zarar verecek olması.
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) verilerine göre, İstanbul halkının %77,2’si Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İPA’nın yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçları, ajansın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
Yapılan açıklamada, Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkan yurttaşların bu tutumlarının en önemli gerekçeleri de paylaşıldı. Projeye karşı çıkanların:
- %53,8’i, projenin çevreye zarar vereceğini,
- %39,1’i, deprem riskini artıracağını,
- %31,2’si ise, projenin şehirde ihtiyaçtan çok rant yaratacağına inandığını belirtti.
Kanal İstanbul: Bilinmesi gereken 10 gerçek
28 Nisan 2025
Deprem hazırlığı yerine Kanal İstanbul: Fırsat kaçıyor
28 Nisan 2025
(EMK)
ilgili haberler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.