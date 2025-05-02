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Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2025 08:09
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2025 08:13
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İPA: İstanbulluların yüzde 77,2’si Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemiyor

Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkan yurttaşların bu tutumlarının en önemli gerekçesi projenin çevreye zarar verecek olması.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğraf, büyük olasılıkla İstanbul’da bir kamu kurumunun önünde çekilmiş. Arka planda modern mimariye sahip yüksek bir kamu binası ve Türk bayrakları görülüyor. Bu yapı, bir belediye binası veya adliye sarayı olabilir.

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) verilerine göre, İstanbul halkının %77,2’si Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İPA’nın yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçları, ajansın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkan yurttaşların bu tutumlarının en önemli gerekçeleri de paylaşıldı. Projeye karşı çıkanların:

  • %53,8’i, projenin çevreye zarar vereceğini,
  • %39,1’i, deprem riskini artıracağını,
  • %31,2’si ise, projenin şehirde ihtiyaçtan çok rant yaratacağına inandığını belirtti.
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(EMK)

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İstanbul
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