İPA: İstanbulluların yüzde 77,2’si Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemiyor

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) verilerine göre, İstanbul halkının %77,2’si Kanal İstanbul Projesi’ni desteklemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İPA’nın yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçları, ajansın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkan yurttaşların bu tutumlarının en önemli gerekçeleri de paylaşıldı. Projeye karşı çıkanların:

%53,8’i , projenin çevreye zarar vereceğini,

, projenin çevreye zarar vereceğini, %39,1’i , deprem riskini artıracağını,

, deprem riskini artıracağını, %31,2’si ise, projenin şehirde ihtiyaçtan çok rant yaratacağına inandığını belirtti.

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(EMK)