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Yayın Tarihi: 14 Eylül 2024 09:45
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2024 10:29
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İPA: İstanbul'un yüzde 50'si geçinemiyor

İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı araştırmaya göre; İstanbulluların yüzde 29.4’ü bazı ödemeleri yapamıyor, yüzde 43.8’i kıt kanaat geçiniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İPA: İstanbul'un yüzde 50'si geçinemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA)  “İstanbul Barometresi”nin Ağustos 2024 raporuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 58.4’ü ekonomik sorunlar, yüzde 20.4’ü İsrail’in Gazze işgali, yüzde 8.8’i ise Türkiye’deki yangınların ülke gündeminde olduğunu söyledi.

İstanbulluların evdeki gündemi de ekonomik sorunlar oldu.

Katılımcıların yüzde 56’sı ekonomik sorunların, yüzde 6.1’i eğitim harcamalarının ve yüzde 5.5’i ise İsrail’in Gazze’yi işgalinin ev içerisinde konuşulduğunu belirtti.

Ağustos ayında katılımcıların yüzde 29.4’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 9.2’si aslında pek geçinemediğini, yüzde 43.8’i kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 17.7’si ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini ifade etti.

İstanbulluların stres seviyesi 7, mutluluk seviyesi 5.4 olarak ölçüldü.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Planlama Ajansı
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