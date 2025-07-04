İPA: İstanbul'da yaşamanın maliyeti yüzde 47,13 arttı

İstanbul Planlama Ajansı tarafından yapılan çalışma, İstanbul'da yaşamanın maliyetinin her geçen gün arttığını ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,13 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 93.465 lira olarak hesaplandı. Araştırmada, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre ise 1,90 arttığı ifade edildi. Böylece, İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.743 lira artmış oldu.

Maliyet düşmeyen ay yok

2023 yılından bugüne İstanbul'da yaşamanın maliyetinde kesintisiz artış yaşandı. En yüksek aylık artış yüzde 9,75 ile Temmuz 2023 döneminde görüldü. Aylara göre değişim oranları şöyle oldu:

2023 Yılı

Ocak 2023: yüzde 6,64

Şubat 2023: yüzde 3,86

Mart 2023: yüzde 4,01

Nisan 2023: yüzde 3,10

Mayıs 2023: yüzde 2,24

Haziran 2023: yüzde 5,59

Temmuz 2023: yüzde 9,75

Ağustos 2023: yüzde 9,69

Eylül 2023: yüzde 4,62

Ekim 2023: yüzde 3,13

Kasım 2023: yüzde 3,35

Aralık 2023: yüzde 3,51

2024 Yılı

Ocak 2024: yüzde 7,93

Şubat 2024: yüzde 4,26

Mart 2024: yüzde 4,07

Nisan 2024: yüzde 3,06

Mayıs 2024: yüzde 3,69

Haziran 2024: yüzde 3,25

Temmuz 2024: yüzde 4,76

Ağustos 2024: yüzde 3,58

Eylül 2024: yüzde 3,62

Ekim 2024: yüzde 3,23

Kasım 2024: yüzde 2,68

Aralık 2024: yüzde 2,20

2025 Yılı

Ocak 2025: yüzde 7,10

Şubat 2025: yüzde 3,10

Mart 2025: yüzde 2,38

Nisan 2025: yüzde 2,91

Mayıs 2025: yüzde 1,88

Haziran 2025: yüzde 1,90

Aylara göre yaşam maliyeti İstanbul'da 2023 Ocak ayında 29 bin 429 lira olan yaşam maliyeti, Haziran 2025'te 93 bin 465 liraya yükseldi. Böylece 2023 başından 2025 Haziranına geçen 2.5 yıllık sürede yaşam maliyeti 64 bin 36 lira artmış oldu. 2023 Yılı Ocak 2023: 29.429 TL

Şubat 2023: 30.563 TL

Mart 2023: 31.788 TL

Nisan 2023: 32.772 TL

Mayıs 2023: 33.507 TL

Haziran 2023: 35.380 TL

Temmuz 2023: 38.828 TL

Ağustos 2023: 42.593 TL

Eylül 2023: 44.561 TL

Ekim 2023: 45.956 TL

Kasım 2023: 47.493 TL

Aralık 2023: 49.159 TL 2024 Yılı Ocak 2024: 53.058 TL

Şubat 2024: 55.321 TL

Mart 2024: 57.573 TL

Nisan 2024: 59.334 TL

Mayıs 2024: 61.523 TL

Haziran 2024: 63.524 TL

Temmuz 2024: 66.550 TL

Ağustos 2024: 68.933 TL

Eylül 2024: 71.431 TL

Ekim 2024: 73.739 TL

Kasım 2024: 75.717 TL

Aralık 2024: 77.385 TL 2025 Yılı Ocak 2025: 82.880 TL

Şubat 2025: 85.453 TL

Mart 2025: 87.485 TL

Nisan 2025: 90.032 TL

Mayıs 2025: 91.722 TL

Haziran 2025: 93.465 TL

(AB)