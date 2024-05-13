İPA araştırması: İstanbul’da anne olmak da pahalı

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce, İPA’nın hazırladığı 'İstanbul’da Anne Olmak' raporunun ayrıntılarını paylaştı. Gökçe, İstanbul’da yaşayan annelerin temel gündeminin ekonomi olduğunu belirtti.

Gökce, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Annelerimizin hayatını kolaylaştırmak için yeni yatırımlar, yeni atılımlarla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gökce’nin açıklaması şöyle:

İstanbul’da yaşayan annelerin gündemi ekonomi ipaistanbul tarafından yayınlanan “İstanbul’da Anne Olmak” raporuna göre:

Yılın ilk 3 ayında İstanbullu annelerin ev içi gündemi %52,2 ile ekonomik sorunlar ve %17,8 ile 31 Mart yerel seçimleri oldu.

Ekonomik sıkıntılar altında, İstanbullu annelerin yalnızca %39'u eğer isterse iki günde bir etli yemek yiyebileceğini, %33,6'sı yeni kıyafet alabileceğini, %30,7'si yılda bir haftalık tatil yapabileceğini düşünüyor.

İstanbullu annelerin %33,1’i çalışıyor, %66,9'u ise çalışmıyor. Çalışmayan annelerin %65,2'sinin çalışmama sebebi ev işleri ve bakım emeğiyken, diğer sebepler arasında iş bulamama (%5,6) ve aile izni olmaması (%1) bulunuyor.

İstanbul’da annelerin hayatını kolaylaştırmak ve annelere destek olmak için istanbulbld çok önemli adımlar attı:

İBB'nin "Yenidoğan Destek Paketi"nden 28.788 anne, "Yuvamız İstanbul Hizmeti"nden 10.000'den fazla anne ve "İstanbul Bebek Projesi"nden 5.713 anne faydalandı.

Toplam 69.607 Anne-Bebek Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Anne Kart uygulamasıyla 0-4 yaş çocuk anneleri, İstanbul'da ücretsiz toplu taşıma hakkı kazandı. Anne Kart uygulamasından yararlananların sayısı 650 bini aştı.

Günümüz ulaşım fiyatları üzerinden hesaplandığında geçtiğimiz 4 yılda Anne Kart sayesinde 3 Milyar 484 Milyon TL annelerimizin cebinde kaldı.

Annelerimizin hayatını kolaylaştırmak için yeni yatırımlar, yeni atılımlarla çalışmaya devam edeceğiz.

(EMK)