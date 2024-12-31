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Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 10:34
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 11:15
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İPA araştırdı: İstanbulluların yüzde 55,9'u kredi kartı borcunu ödeyemiyor

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbullular öncelikli sorunlarının ekonomi, trafik ve beklenen deprem olduğunu ifade ettiler. Yüzde 40'a yakını kıt kanaat geçindiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
İPA araştırdı: İstanbulluların yüzde 55,9'u kredi kartı borcunu ödeyemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Aralık 2024 İstanbul Gündemi Araştırması'nı açıkladı.

1027 kişiyle görüşülen araştırmada; İstanbullular ilk üç sorunu ekonomi, trafik ve beklenen Marmara depremi olarak sıraladı.

Ekonomik sorunlar yüzde 53,3 ile listenin ilk sırasında yer aldı.

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Katılımcıların yüzde 55.9’u kredi kartı borcunu asgari miktarlarda ödediğini ya da hiç ödeyemediğini söyledi.

Yüzde 28,7’si bazı ödemelerini yapamadığını ve borca gittiğini, yüzde 39,1’i de kıt kanaat geçinebildiğini ifade etti. Kenara para koyabildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 23,8'de oldu.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Planlama Ajansı kredi kartı borcu
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