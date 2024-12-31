İPA araştırdı: İstanbulluların yüzde 55,9'u kredi kartı borcunu ödeyemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Aralık 2024 İstanbul Gündemi Araştırması'nı açıkladı.

1027 kişiyle görüşülen araştırmada; İstanbullular ilk üç sorunu ekonomi, trafik ve beklenen Marmara depremi olarak sıraladı.

Ekonomik sorunlar yüzde 53,3 ile listenin ilk sırasında yer aldı.

2025 günlük yemek ücreti 240 TL oldu

Katılımcıların yüzde 55.9’u kredi kartı borcunu asgari miktarlarda ödediğini ya da hiç ödeyemediğini söyledi.

Yüzde 28,7’si bazı ödemelerini yapamadığını ve borca gittiğini, yüzde 39,1’i de kıt kanaat geçinebildiğini ifade etti. Kenara para koyabildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 23,8'de oldu.

(RT)