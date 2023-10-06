IOM: Libya’da 429 göçmen işçi hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası ve sonrasındaki sellerde 429 göçmen işçinin öldüğünü, 500 işçinin kaybolduğunu ve 42 bin 45 kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

· Libya’nın doğusundaki sel nedeniyle resmi kayıtlara göre toplam 4 bin 333 kişi hayatını kaybetti, sel bölgesinde 8 bin 500 kişi kayıp.

Örgütün internet sitesinde yayınlanan açıklamada, yerinden edilmelerin takibiyle ilgili yayınlanan 7. güncelleme verilerine göre, Libya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen kasırga ve sel felaketi nedeniyle tahminen 42 bin 45 kişinin yerinden edildiği ve bazı ailelerin evlerine döndüğü belirtildi.

Toplu barınma alanları

Açıklamaya göre, 10 ile 24 Eylül tarihleri ​​arasında kasırga nedeniyle 500 göçmen işçinin kayboldu ve 429 işçinin öldüğü bildirildi.

Örgütün açıklamasında, yerinden edilenlerin yüzde 96'sının Libya'nın doğusunda, yüzde 4'ünün ise batısında yer aldığı kaydedildi.

Ülkenin doğusundakilerin yüzde 40'ının Derne, yüzde 12'sinin El-Bayda, yüzde 10'unun Şahat, yüzde 8'inin Bingazi, yüzde 7'sinin Tobruk, yüzde 6'sının El-Ebrak kentinde ve geri kalanlarının farklı bölgelerde yaşadığı ifade edilen açıklamada, çoğunlukla Derne ve El-Beyda'dan gelen yerinden edilmiş kişileri geçici olarak barındırmak için okullar gibi 12 toplu barınma alanının bulunduğu, bunların dokuzunun Derne'de olduğu bildirildi.

Libya’da sel

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu etkileyen "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele neden oldu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) 2 Ekim tarihli raporunda, selden 250 bin kişinin etkilendiği bilgisi yer aldı. (AS)