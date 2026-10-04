İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 2 Ekim’de yaşamını yitiren Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için Maltepe Üniversitesi’nde tören düzenlendi. Kuçuradi, üniversitenin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin de kurucusuydu.

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre törene akademisyenler, öğrenciler, yerel yöneticiler ve siyasetçiler katıldı.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Aksar, Kuçuradi’yi “hocaların hocası” diye tanımladı. Kuçuradi’nin felsefeyi gündelik yaşamla ilişkilendirdiğini söyleyen Aksar, onun insan sevgisine dayanan yaklaşımının üniversitede yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kimdir?

Çotuksöken: “Kuçuradi demek her şeyden önce çalışmak demek”

Prof. Dr. Betül Çotuksöken ise Kuçuradi ile yaklaşık 30 yıllık çalışma arkadaşlığı bulunduğunu anlattı.

Kuçuradi demek, bana göre her şeyden önce çalışmak demek. Daha geçen hafta bile dersiyle ilgili konuştuk; pazartesi akşamları verdiği ‘İnsan Hakları: Kavram ve Çeşitleri’ başlıklı dersi için konuştuk. Her şeyden önce çalışmak demek gerçekten. Vazgeçmemek demek, inatçı olmak demek...

Çotuksöken, Kuçuradi’nin insan haklarını etik ilkeler temelinde ele aldığını, ayrımcılığa karşı çıktığını ve insanların olanaklarını geliştirmelerine destek vermeyi önemsediğini söyledi.

İoanna Kuçuradi Yaşam Merkezi projesi

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırladıkları “İoanna Kuçuradi Yaşam Merkezi” projesini hızlandıracaklarını açıkladı.

Köymen, projenin temel atma töreninde Kuçuradi’ye sürpriz yapmayı planladıklarını ancak bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Aslan: “Mesele bize benzemeyenin hakkını savunabilmek”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da Kuçuradi’nin insan hakları yaklaşımına değindi.

Aslan, Kuçuradi’nin “İnsan yalnızca insan olduğu için değerlidir” sözünü hatırlatarak insan haklarının yalnızca yakın olunan kişilerin değil, farklı düşünenlerin haklarını da korumayı gerektirdiğini söyledi.

Dostumuzun hakkını savunmak çok kolay. Asıl mesele bize benzemeyenin hakkını savunabilmektir. Asıl mesele hiçbir ayrım yapmadan insanın onuruna sahip çıkabilmektir. Kendisine sözümüz olsun; ömrümüz yettikçe insan onurunu korumak için büyük bir mücadeleye devam edeceğiz.

Çelik: “İnsan olma sanatını öğreten bir rehberdi”

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kuçuradi’yi “insan olma sanatını öğreten büyük bir rehber” olarak nitelendirdi.

Dünyada değerlerin ve kuralların aşındığı bir dönem yaşandığını söyleyen Çelik, “Aynı Gramsci’nin dediği gibi: ‘Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğamıyor, şimdi canavarlar zamanı’ demişti bir vesileyle. Gerçekten o zaman bu sözün söylendiği zamandan çok daha fazla bugünkü dünyayı tarif eden bir söz” dedi.

“İyi ki ‘Hocaların Hocası’ İoanna Hocamız bu topraklarda yaşadı ve biz onun öğrencisi olma şerefine nail olduk” diyen Çelik, Kuçuradi’nin derslerini unutmayacaklarını söyledi.

Uygur: “Devam et’i öğretti”

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Gülriz Uygur, Kuçuradi’nin yaklaşık 40 yıldır yaşamında olduğunu söyledi.

Kuçuradi’nin hukuk fakültelerinde insan hakları ve etik eğitiminin yaygınlaşması için kendisini teşvik ettiğini anlatan Uygur, birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda “Hukuk ve Etik” ile “Hukuk ve Meslek Etikleri” derslerinin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Uygur, Kuçuradi’nin kendisine “İoanna Kuçuradi Müzesi’ni kur” dediğini de aktararak bu projeyi hayata geçirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kaboğlu: “'Kuçuradi Aramızda' kitabını yazalım”

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise Kuçuradi ile İnsan Hakları Ulusal Komitesi döneminde hapishaneleri ziyaret ettiklerini, mahpusların sorunlarını dinlediklerini ve çözüm önerileri geliştirdiklerini anlattı.

Kuçuradi’nin insan hakları çalışmalarının genç kuşaklara aktarılması gerektiğini söyleyen Kaboğlu, onun adına hazırlanan Çağın Olayları Arasında armağan kitabının yeniden basılmasını ve devamı niteliğinde “Kuçuradi Aramızda” adlı bir kitap hazırlanmasını önerdi.

Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi’ndeki törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

(VC)