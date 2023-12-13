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HABER
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 09:34
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 09:39
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Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü üyesi, İstanbul'da yakalandı

Haberi, İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımla duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-suc-orgutu-uyesi-istanbul-da-yakalandi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan “Kafes-19” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında "İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan 'Kafes-19' Operasyonu'yla yakalandı" dedi.

Haberi, İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımla duyurdu. 

İstanbul’da “İskoçlar Çetesi” operasyonu
İstanbul’da “İskoçlar Çetesi” operasyonu
9 Aralık 2023

(EMK)

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