Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü üyesi, İstanbul'da yakalandı
Haberi, İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımla duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan “Kafes-19” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya açıklamasında "İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan 'Kafes-19' Operasyonu'yla yakalandı" dedi.
Haberi, İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımla duyurdu.
İstanbul’da “İskoçlar Çetesi” operasyonu
9 Aralık 2023
(EMK)