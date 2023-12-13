Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü üyesi, İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan “Kafes-19” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında "İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan 'Kafes-19' Operasyonu'yla yakalandı" dedi.

Haberi, İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımla duyurdu.

İstanbul’da “İskoçlar Çetesi” operasyonu

(EMK)