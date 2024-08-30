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Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2024 17:23
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2024 17:23
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Interpol'ün aradığı Avusturya vatandaşı Kırıkkale'de yakalandı

Avusturya vatandaşı H.C, uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Interpol'ün aradığı Avusturya vatandaşı Kırıkkale'de yakalandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avusturya vatandaşı, bugün Kırıkkale'de yakalandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, Avusturya'da uyuşturucu madde ticareti suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan H.C'yi Kırıkkale'de yakaladı.

H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. (TY)

uyuşturucu suçları kırmızı bülten interpol
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