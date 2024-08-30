Interpol'ün aradığı Avusturya vatandaşı Kırıkkale'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avusturya vatandaşı, bugün Kırıkkale'de yakalandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, Avusturya'da uyuşturucu madde ticareti suçundan İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan H.C'yi Kırıkkale'de yakaladı.

H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. (TY)