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Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2025 13:45
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2025 13:47
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Fethiye'de bulundu

Jandarma, "cinsel taciz" suçundan aranan kişinin Ölüdeniz'de olduğunu belirledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Fethiye'de bulundu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.D.H (47), bugün Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "cinsel taciz" suçundan aranan kişinin Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

S.D.H, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​ (TY)

Haber Yeri
İstanbul
interpol kırmızı bülten cinsel taciz
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