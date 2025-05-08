Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Fethiye'de bulundu
Jandarma, "cinsel taciz" suçundan aranan kişinin Ölüdeniz'de olduğunu belirledi.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.D.H (47), bugün Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "cinsel taciz" suçundan aranan kişinin Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
S.D.H, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (TY)
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