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HABER
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2023 10:32
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2023 11:20
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Interpol tarafından aranan bir kişi daha İstanbul'da çıktı

Uluslararası organize suç örgütlerinin barınma yeri haline gelen Türkiye'de polis bu kez de Rusya merkezli bir çetenin liderini gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/03/interpol-tarafindan-aranan-bir-kisi-daha-istanbul-da-cikti.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütünün yöneticilerinden Shamil Amirov'un, "Kafes-15" operasyonunda İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığının tespit edildiğini ve gözaltına alındığını açıkladı.

Arka arkaya gelen operasyonlar

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde uluslararası suç örgütlerinin liderleri ve birçok üyesi Türkiye'ye yerleşti. Hatta son dönemde yapılan operasyonlarda bazı çete üyelerinin haklarındaki arama kararına rağmen vatandaşlık aldığı ortaya çıktı.

Suç örgütlerinin üyeleri ile birlikte çatışmaların da Türkiye'ye taşınması, Mali Eylem Görev Gücü’nün Türkiye'yi gri listeye almasının oluşturduğu baskının ardından polis operasyonları arka arkaya gelmeye başladı. Süleyman Soylu'nun görevi devralmasının ardından yapılan operasyonlar da yeni bakan Ali Yerlikaya'yı ön plana çıkardı.

(Mİ)

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