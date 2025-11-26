INTERPOL Başkanlığı adayı Sabanca'nın en büyük engeli Ankara'nın kırmızı bülten sicili

24-27 Kasım arasında Fas'ın Marakeş kentinde toplanan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL’ün üye ülkelerin en üst düzey temsilcilerinin katıldığı en üst karar organı Genel Kurul yıllık toplantısının son günü olan perşembe günü yeni başkanını seçecek.

Ankara'nın adayı Mustafa Serkan Sabanca

Bu yıl başkan adayları arasında Türkiye Emniyet Teşkilatından bir Emniyet Müdürü de var, Etiyopya'dan Demelash Gebremicheal, Fransa'dan Lucas Philippe ve Namibya'dan Anne-Marie Nainda'nın yanında Interpol–Europol Daire Başkanı, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Serkan Sabanca da aday ve Ankara Sabanca'nın seçilmesi için aktif bir kampanya yürütüyor.

Sabaca'nın şansı var mı?

Türkiye'yi genel kurulda, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığındaki heyet temsil ediyor. Münir Karaloğlu, Sabanca'ya destek amacıyla farklı ülkelerin bakanları, bakan yardımcıları ve emniyet genel müdürleriyle çok sayıda görüşme yapıyor.

Sabanca Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol–Europol Daire Başkanlığı yanında Türkiye'nin INTERPOL Ulusal Merkez Bürosu Başkanı.

1997'den bu yana emniyet teşkilatında görev yapan Sabanca 2024'te İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan 92. INTERPOL Genel Kurulunda INTERPOL İcra Komitesi Avrupa Kıtası Delegeliğine seçilmişti.

Daha önce de Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı olan Sabanca'nın polis teşkilatları arasında uluslararası iş birliği ve Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ve diğer küresel güvenlik mekanizmalarıyla koordinasyon konusunda uluslararası deneyim sahibi olduğu belirtiliyor.

Sabanca'nın en büyük engeli Ankara'nın sicili

İade için Ankara'nın kırmızı bültenleriyle aranan müvekillerinin savunmasını üstlenen Birleşik Krallık'tan bir avukat Londra'da yayımlanan The Telegraph gazetesine "Türkiye'den bir Emniyet Müdürünün INTERPOL'ün başına getirilmesinin Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un insan haklarından sorumlu kılınmasıyla eşdeğer" olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi'nin raporuna göre Türkiye, yurtdışına çıkmış siyasal muhalifleri ve rejimi eleştirenleri hedef haline getirmek üzere INTERPOL'ün kırmızı bülten sistemini için kötüye kullanma konusunda Rusya ve Çin'in ardından üçüncü sırada geliyor.

Rapor, INTERPOL üyesi ülkelerin genel olarak kırmızı bülteni insan kaçakçıları, uyuşturucu baronları ve silahlı şiddet suçlularının tutuklanması maksadıyla kullanırken Erdoğan hükümetinin, aralarında gazeteciler, akademisyenler ve insan hakları savunucularının da olduğu yurtdışındaki muhaliflerine karşı bu mekanizmayı kullanmakla suçlanıyor.

Türkiye'nin 2026'dan bu yana siyasi karşıtlarını "terörizm suçlusu" olarak kırmız bültenle arama talepleri geri çevriliyor: Ancak Ankara, bu kez muhalifleri için kırmızı bülten başvurularını adi suçlar üzerinden yaparak, INTERPOL mekanizmalarını amaca aykırı bir biçimde işletme girişiminde bulunmakla suçlanıyor.

Avukatlar, Sabanca'nın, polise Belçika'dan iadesi istenen bir avukat için kırmızı bülten çıkartılması için "silahlı terör örgütüne üyelik" yerine "zimmetine para geçirme" suçlamasıyla başvuruda bulunmayı tavsiye etmekle itham ediliyor.

Seçim 27 Kasım'da

INTERPOL Genel Kurulunun 179 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen oturumları 27 Kasım'da sona ererken teşkilatın yeni başkanı ve yürütme komitesi üyeleri seçilecek.

Sabanca'nın INTERPOL Başkanlığına seçilmesi Erdoğan yönetimi açısından bir uluslararası prestij kaynağı olarak değerlendiriliyor. Ancak, Türkiye'nin Birleşik Krallık Parlamentosu raporu ve başka pek çok uluslararası insan hakları kuruluşunca belgelenen insan hakları ve ifade özgürlüğü ihlalleri sicili kadar INTERPOL mekanizmalarını siyasal maksatlarla amacı dışında kullanma girişimlerinin kurumun majına olumsuz etkide bulunma olasılığı Sabanca'nın rakipleri karşısında en önemli dezavantajı olmayı sürdürüyor.

Adaylar 195 ülkeden gelen her biri bir tek oy hakkına sahip delegasyonun oylarından yarısından bir fazlası için yarışacak.

(AEK)