İnternete CHP sansürü

Türkiye’de internete erişimde kullanıcılar sorun yaşıyor. İnternet gözlem platformu NetBlocks’un aktardığı canlı verilere göre, X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ve WhatsApp gibi yaygın kullanılan çevrimiçi hizmetler ülkedeki birçok ağ üzerinden erişilemez hale geldi.

Kısıtlamaların, CHP’nin polis tarafından İstanbul’daki genel merkez binasının ablukaya alınmasının ardından miting çağrıları yapılmasıyla eş zamanlı gerçekleştiği bildiriliyor.

Kullanıcılar, akşam saatlerinden itibaren sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimde ciddi yavaşlama ve kesintiler yaşandığını belirtiyor.

RSF: Sansür antidemokratiktir

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, sansürü eleştirdi.

“Yurttaş ve gazetecilerin en çok bilgi ve habere erişim ihtiyacı duyduğu süreçlerde sosyal medya platformlarını devre dışı bırakmayı amaçlayan bant daraltma müdahalelerini kınıyoruz.” diyen Önderoğlu “İletişim özgürlüğünü hiçe sayan bu anlaşılmaz ve orantısız müdahaleler antidemokratiktir ve son bulmalıdır” diye konuştu.

İnternet yasaklarını VPN’le aşmak İnternet kısıtlamalarını aşmanın en yaygın yollarından biri VPN kullanmak. VPN, internet trafiğinizi şifreleyerek farklı ülkelerdeki sunucular üzerinden yönlendirir; böylece engelli sitelere erişim mümkün olur. Kullanıcıların yapması gereken, güvenilir bir VPN sağlayıcısının web sitesinden ya da mobil uygulama mağazalarından hizmeti indirmek ve cihazlarına kurmak. Kurulumun ardından, uygulama içinde yer alan sunucu listesinden Türkiye dışında bir ülke seçilerek bağlantı sağlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcı gizliliğini koruyan ve açık politikaları olan servislerin tercih edilmesidir. Ücretsiz VPN uygulamalarının çoğu kişisel verileri toplayabilir ya da güvenlik zaafiyetleri barındırabilir. Bu nedenle şeffaf, güvenilir ve mümkünse ücretli VPN servislerini kullanmak, hem erişim sorunlarını aşmak hem de kişisel bilgilerin korunması açısından daha güvenli bir yöntemdir.

Öneri: Proton Proton, CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü) kuruluşunda bir araya gelen bilim insanlarından oluşan bir ekibin, gizlilik odaklı daha iyi bir internet oluşturmaya karar vermesiyle 2014’te İsviçre'de doğdu. 10 binin üzerindeki kişinin 500 bin doların üzerinde bağışta bulunduğu başarılı bir topluluk destekli fonlama kampanyasının ardından çalışmalarına başladı. O zamandan beri Proton, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve dünyanın önde gelen bir gizlilik şirketi haline geldi. Şu an şirketin çoğunluğu kâr amacı gütmeyen "Proton Foundation" adlı vakfa ait.

ÇAĞIL ÖMERBAŞ YAZDI Yeni İnternet Yasaklarını Aşma Kılavuzu

Engelsiz internet erişim rehberi

