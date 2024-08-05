Instagram’a verilerle bakış: Ayda ortalama 50.6 milyon kişi ziyaret ediyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'nin kullanıcı sayısı bakımından en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’a 2 Ağustos Cuma günü erişimi engelledi.

“Instagram yasağı kalkacak mı, ne zaman kalkacak?” sorularının yanında Türkiye’deki kullanıcı sayısı ve reklam kazancı da merak konusu oldu.

Instagram'a erişim engeli

En çok kullanılan dördüncü platform

Gemius Türkiye verilerine göre; Instagram, kullanıcı sayısı bakımından Türkiye’nin dördüncü büyük platformu.

2024’ün ortalamasına bakıldığında Instagram'ı Türkiye'de ayda ortalama 50.6 milyon kişinin ziyaret ediyor.

Kullanıcıların cinsiyet dağılımı incelendiğinde, kadın ve erkek oranının oldukça yakın olduğu görülüyor.

Instagram'ı en çok kullanan yaş grupları arasında ise 25-34 ve 35-44 yaş aralığı yer alıyor.

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100 reklamdan 33'ü Instagram'dan

Medya satın alımlarını ifade eden gösterim verisinin dağılım yüzdesine (SOV-share of Voice) göre, Instagram, yüzde 33'lük pay ile ilk sırada yer alıyor. Yani her 100 reklamdan 33'ü Instagram üzerinden kullanıcılara ulaştırılıyor.

Instagram’a en fazla reklam veren kategoriler arasında ilk sırada e-ticaret geliyor. e-ticareti sırasıyla medya, kişisel bakım ve seyahat/turizm endüstrileri takip ediyor.

Instagram'a reklam veren markaların başında küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) geliyor.

Türkiye'nin en büyük firmaları ise verdikleri reklamlarla aldıkları pay bakımından KOBİ'lerin gerisinde yer alıyor.

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(RK/RT)