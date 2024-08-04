Instagram yasağının maliyeti ne?

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, Instagram'ın BTK tarafından erişeme kapatılmasının ardından sosyal medya uygulamasının Türkiye'ye günlük maliyetini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçe, "Instagram’ın kapalı kalmasının Türkiye ekonomisine günlük maliyeti: 1,9 milyar lira" dedi.

Yaman Akdeniz: Instagram, hangi katalog suç nedeniyle kapatıldı?

Gökçe, yasağın en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyeceğini söyleyerek “Kamuda Tasarruf Paketi”nin toplam boyutu 100 milyar liraydı. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek. Instagram'a konulan yasak en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomilerini etkileyecek" dedi.

“Bu ceza Instagram'a mı verildi, Türkiye'ye mi?"

Gökçe, şöyle devam etti:

Sonuç: Verilere bakınca şunu soruyoruz: Bu ceza Instagram'a mı verildi, Türkiye'ye mi verildi? Instagram'a erişim yasağı uzadıkça Türkiye ekonomisi yara alıyor, Türk şirketleri daha az satış yapıyor, Türkiye'deki işletmeler zarar ediyor. Bu çağda ölçmeden, tartmadan, hukuk dışı bir şekilde atılan adımların bedelini sadece halkımız öder. Instagram yasağı her gün Türkiye'yi yoksullaştırıyor."

Ankara Barosu, Instagram’a erişim engelini mahkemeye taşıdı

"Yasak sona ermeli" Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2 Ağustos günü saat 03:00'de instagram'a erişimi durdurduğunu açıkladı. Bilişim hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz yasağı şöyle yorumladı: "Yetkililer her gün "Türkiye hukuk devleti" deyip duruyor. O zaman yetkililerin ve BTK gibi idari kurumların da yasal çerçeve dışında hareket etmemesi beklenir. Unutulmamalıdır ki mevcut durumda Instagram'dan ziyade Türkiye'deki milyonlarca kullanıcı cezalandırılmaktadır. Sadece Instagram değil aynı zamanda Wattpad'a da uygulanan manasız erişim engeli derhal kaldırılmalıdır. Sansür ise bırakın son çare, herhangi bir çare asla olmamalıdır."

(EMK)