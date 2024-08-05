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Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 22:30
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 22:34
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Instagram yasağı sürüyor, uzlaşma sağlanamadı

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri arasında yapılan görüşmede uzlaşma sağlanamadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Instagram yasağı sürüyor, uzlaşma sağlanamadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." dedi.

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Uraloğlu, Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

(Mİ)

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