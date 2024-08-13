Instagram, Yaman Akdeniz’in Heniyye paylaşımını kaldırdı: "Hani anlaşmıştık?"

Instagram, erişime engellenmesindeki gerekçeler arasında gösterilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ilgili içerikleri sansürlemeye devam ediyor.

Son vaka İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) Başkanı ve hukuk profesörü Yaman Akdeniz’den.

Instagram, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İsmail Heniyye için attığı taziye mesajını paylaşan Akdeniz’in gönderisini kaldırdı. Akdeniz bunun üzerine “Sansürlendim. Hani ‘anlaşmıştık?’ diye sordu ve şunları yazdı:

Bu sabah Heniyye paylaşımım Meta ve Instagram'ın ‘Tehlikeli Örgütler ve Kişiler Politikasına’ aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Biraz karmaşık olmakla birlikte itiraz mekanizmasını bulup, tekrar değerlendirmelerini talep ettim. Bunu yaparken bir açıklama yapamıyorsunuz.

Eğer bu otomatik itiraz sürecinden de sonuç alamazsam, o zaman konuyu Meta'dan bağımsız kurulan Gözetim Kurulu'na (Oversight Board) götüreceğim. Sonuçta Altun'un paylaşımının haber değeri varsa, benim paylaşımım da farklı değil.

Karmaşık ‘Tehlikeli Örgütler ve Kişiler Politikasına’ aykırı bir durum da söz konusu değil. Paylaşımda şiddet çağrısı veya terör desteği veya propagandası yok. Platformların da bu tip paylaşımlara tahammül etmesi beklenir.

Bu yanlış uygulama ile ilgili hukuk yoluna da başvurulabilir. Fakat, itiraz ve Gözetim Kurulu üzerinden ilerlemek daha mantıklı. Bunun sonucu da asla Instagram'ın topyekûn sansürlenmesi de olmamalı. Devletin BTK Başkanı eli ile yaptığının tekrarlanmasını asla istemem.

Bir diğer taraftan ‘Hani anlaşmıştık?’ Hani hesaplarımız güvence altına alınmıştı? Ulaştırma Bakanı öyle demedi mi? Instagram susmaya devam ederken, tek taraflı anlaşma mı olur?

Biz aslında anlaşmadık. Değişen bir şey de yok. O zaman tekrar soruyorum, Instagram'ın sansürlenmesinin gerçek nedeni nedir?