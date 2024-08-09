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Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 14:07
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 14:13
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Instagram ve Roblox sansüründe son durum: Bakandan 'Yasakçı zihniyet değiliz' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Ne yaparlarsa veya nasıl davranırlarsa kapatırız' şeklinde bir yaklaşım içerisinde değiliz” dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sosyal medyanın çocukları tehdit ettiğini savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Instagram ve Roblox sansüründe son durum: Bakandan 'Yasakçı zihniyet değiliz' açıklaması

Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarından sosyal medya platformu Instagram ile oyun platformu Roblox'un sansürlenmesiyle ilgili açıklamalar geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu platformların çocukların güvenliğini ve sağlıklı gelişimini etkilediğini söyledi.

Çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler aldıkları kaydeden Tekin şunları söyledi:

Son yıllarda, sosyal medya platformları ve çevrim içi oyunlar, çocuklarımızın zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Bu platformlar, öğrencilerimizin sosyal, akademik ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere ev sahipliği yapabilmektedir. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir. Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir. Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz.

Uraloğlu: Yasakçı zihniyet değiliz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konu hakkında Mersin’de konuştu.

Instagram için "Ne yaparlarsa veya nasıl davranırlarsa kapatırız' şeklinde bir yaklaşım içerisinde değiliz” dedi. Ülke olarak gösterdikleri ‘demokratik’ yaklaşımı sosyal medya platformlarının göstermediği söyledi ve eleştirdi:

Size hiçbir bildirim yapmadan hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor, bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta özel bir şirket, elbette onun da kuralları, kaideleri olacak ama yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz bu anlamda kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz.

Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Onlara öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim 'katalog suçlar' ile 'toplumumuz ve ülkemizin hassasiyetleri' dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz. Dün arkadaşlar tekrar değerlendirdi, bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz.

(HA)

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