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Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2024 21:21
 ~ Son Güncelleme: 10 Ağustos 2024 23:09
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Instagram sansürü sona erdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugün 21.30'dan itibaren Instagram engelinin sona ereceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Instagram sansürü sona erdi

Bilgi Teknolojileri Üst Kurulu tarafından erişime kapatılan Instagram bu akşamdan itibaren yeniden erişilebilir olacak.

Instagram'ın hangi gerekçe ile erişime kapatıldığı halen açıklanmadı. Yaman Akdeniz ile Kerem Altıparmak'ın yaptığı başvuruya da Barolar Birliği tarafından yapılan başvuruya da yanıt verilmedi. 

META yetkilileri ile yapılan görüşmelerde Türkiye tarafı şartlar kabul edilmeden erişim izni verilmeyeceğini açıklamıştı. Bugün akşam saatlerinde ise Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya platformu X üzerinden erişim yasağının son bulacağını açıkladı. Açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik". 

"Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. "

"Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız." denildi

Bakanın açıklaması erişim engelinin mahkeme kararına dayanmaması olarak yorumlandı. 

(Mİ)

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