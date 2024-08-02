Instagram'a erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sosyal medya platformu Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi.

Engelliweb de “Instagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2 Ağustos 2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı kararıyla erişime engellendi” açıklamasını yaptı.

Hukukçu Yaman Akdeniz X hesabından yaptığı açıklamada, şunları yazdı:

“Güne Instagram platformunun erişime engellenmesi ve sansürlenmesiyle başlıyoruz. Gerekçesi milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması.

Instagram bu sabah saat 03.00 civarı Türkiye’den BTK tarafından bir idari tedbir kararı ile erişime engellendi. Kararı ya Cumhurbaşkanlığı veya bir bakanlık talep etti. BTK, kararını bir sulh ceza hakimliğine onaylatmak zorunda. Takipteyiz.

Instagram'a uygulanan sansür keyfidir, herhangi bir açıklaması veya gerekçesi de asla olamaz. Hiç bir hakim de böyle bir talebi onaylamamalıdır.”

Altun’dan Heniyye kınaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Heniyye suikastıyla ilgili paylaşımları kısıtladığı gerekçesiyle Instagram’ı kınamıştı:

“Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir.”

Instagram'a erişim engelinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı Cumalar" mesajı paylaştı. Paylaşım, gündem olmasından kısa süre sonra kaldırıldı.

Memlekette @instagram BTK tarafından kapatılmış ama Cumhurbaşkanı 10:36’da instagram’da mesaj paylaşmış.



Cumhurbaşkanlığı VPN mi kullanıyor? pic.twitter.com/Cz2GTsUaFF — deniz zeyrek (@Deniz_Zeyrek) August 2, 2024

(AS)