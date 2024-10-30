Beyrut’ta yaşayan Uluslararası Af Örgütü Araştırmacısı Sahar hazırladığı bir video ile artık rutin hale gelen, bomabları, İHA'ları, kayıpları ve göçü anlattı.

Sahar, özellikle gözlem için gönderilen hava araçlarının insanlarda yarattığı psikolojik tahribatı anlattı. Ardından sözlerine “Her ses bizi alarma geçiriyor. Herhalde bombardıman (diye düşünüyoruz). İçler acısı, acı verici günlük hayatımız. Şehrin, yerinden edilmiş insanlarla dolu sokaklarında dalga dalga erkekleri, kadınları, çocukları görüyorum. Her gün gelip sığınabilecekleri bir yer bulmaya çalışıyorlar. Plastik torbalarla geliyorlar. Ellerinde süngerden, incecik şilteler, Beyrut’un banliyöleriyle diğer banliyölerden ve Bekaa bölgelerinden gelen insanlara yatak oluyor… Bunun sonu yok. İnsanlar her gün yaşamı icat ediyorlar, biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Mesela, hijyen malzemeleri istiyorlar, su, yiyecek istiyorlar. Bu acı verici.” diye devam etti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail ordusunun Beyrut’un güney banliyöleri ve güney Lübnan’da yaşayan sivillere yönelik tahliye uyarılarının yetersiz ve bazı durumlarda yanıltıcı olduğunu belirten Uluslararası Af Örgütü, İsrail’e silah satışının durdurulması için çağrıda bulunduğu bir kampanya da yürütüyor:

https://www.amnesty.org.tr/icerik/abd-israile-silah-satisini-derhal-durdurmali

Ayrıca tüm tarafları ateşkes ilan etmeye çağırdığı bir imza kampanyası da devam ediyor:

https://www.amnesty.org.tr/icerik/israil-ve-filistinde-tum-taraflar-ateskes-ilan-etmeli

(Mİ)