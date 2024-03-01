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HAKLAR
Yayın Tarihi: 1 Mart 2024 11:35
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2024 11:40
2 dk Okuma

“İnsanı hayvana düşmanlaştıran siyasilere oy vermeyeceğiz”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, sokaktaki hayvanların haklarını savunmak için bu kez İstanbul’un Bakırköy ilçesinde basın açıklaması düzenliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“İnsanı hayvana düşmanlaştıran siyasilere oy vermeyeceğiz”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, sokakta yaşayan hayvanların haklarını savunmak için 3 Mart Pazar, saat 14.00’da İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Özgürlük Meydanı’nda olacağını duyurdu.

“Yaşam hakları yok sayılan ve dağ başlarına, çöplüklere atılarak, barınaklara hapsedilerek ölüme terk edilen tüm canlar için bir aradayız,” diyen inisiyatifin çağrısı şöyle:

“Hayvanlara yönelik şiddet sarmalının her geçen gün büyümesine, ‘yaşam hakkı’ gibi en temel hakkın dahi korunmamasına, cezasızlık ile suçun teşvik edilmesine, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesinin ihlal edilerek yasa dışı söylemler geliştirilmesine karşı İstanbul’un farklı ilçelerinde düzenlediğimiz eylemlerimize 3 Mart Pazar günü saat 14.00’da Bakırköy’de devam ediyoruz.

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“Tüm canlar için”

“Yerel seçimler öncesinde resmî seçim propagandası haline getirilerek yeniden hedef tahtasına konularak canavarlaştırılan, yaşam hakları yok sayılan ve dağ başlarına, çöplüklere atılarak, barınaklara hapsedilerek ölüme terk edilen tüm canlar için bir aradayız.

“Sokakta yaşayan dostlarımızın kitleler halinde toplatılıp öldürülmesini ve/veya ömür boyu hapsedilmesini seçim vaadi olarak sunan, nefret kültürüyle beslenen ve insanı hayvana düşmanlaştıran rant peşindeki siyasilere oy vermeyeceğimizi haykıracağız.”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi hakkında

2019’da hayatını kaybeden hak savunucusu Burak Özgüner’in annesi Eray Özgüner’in çağrısıyla 2021’de bir araya gelen ve farklı alanlarda faaliyet gösteren aktivistler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından kuruldu. 

Eşit, adil ve yaşanabilir bir dünyanın en temel ve gerekli koşulunun, hayvanların yaşam haklarının korunması olduğu ilkesiyle yola çıkan inisiyatif, tür ayırt etmeksizin hayvanlara uygulanan ayrımcılıkla mücadele için merkezî ve yerel yönetimleri hedefleyerek savunuculuk yapmaya devam ediyor. (TY)

yaşam için yasa inisiyatifi Hayvan hakları Seçim 2024 yerel seçim
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