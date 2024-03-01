“İnsanı hayvana düşmanlaştıran siyasilere oy vermeyeceğiz”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, sokakta yaşayan hayvanların haklarını savunmak için 3 Mart Pazar, saat 14.00’da İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Özgürlük Meydanı’nda olacağını duyurdu.

“Yaşam hakları yok sayılan ve dağ başlarına, çöplüklere atılarak, barınaklara hapsedilerek ölüme terk edilen tüm canlar için bir aradayız,” diyen inisiyatifin çağrısı şöyle:

“Hayvanlara yönelik şiddet sarmalının her geçen gün büyümesine, ‘yaşam hakkı’ gibi en temel hakkın dahi korunmamasına, cezasızlık ile suçun teşvik edilmesine, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesinin ihlal edilerek yasa dışı söylemler geliştirilmesine karşı İstanbul’un farklı ilçelerinde düzenlediğimiz eylemlerimize 3 Mart Pazar günü saat 14.00’da Bakırköy’de devam ediyoruz.

Yerel seçimler ve beşeriyetin 'banileri'

“Tüm canlar için”

“Yerel seçimler öncesinde resmî seçim propagandası haline getirilerek yeniden hedef tahtasına konularak canavarlaştırılan, yaşam hakları yok sayılan ve dağ başlarına, çöplüklere atılarak, barınaklara hapsedilerek ölüme terk edilen tüm canlar için bir aradayız.

“Sokakta yaşayan dostlarımızın kitleler halinde toplatılıp öldürülmesini ve/veya ömür boyu hapsedilmesini seçim vaadi olarak sunan, nefret kültürüyle beslenen ve insanı hayvana düşmanlaştıran rant peşindeki siyasilere oy vermeyeceğimizi haykıracağız.”