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Yayın Tarihi: 1 Mart 2025 13:59
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2025 14:09
4 dk Okuma

F OTURUMU 675'İNCİ HAFTA

"İnsan yakanlar serbest bırakıldı, insan haklarını savunanlar tutuklu"

Hasta mahpuslar için yapılan eylemde Devrim Ayık’ın sağlık koşulları gündeme taşındı, serbest bırakılması istendi. Ayrıca, Madımak’ta 32 insanı yakan 17 sanığın serbest bırakılmasına da tepki gösterildi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu tarafından düzenlenen 675. F Oturması sırasında yapılan bir basın açıklaması görülüyor. Kalabalık bir grup, hasta mahpusların serbest bırakılması ve tedavi haklarının engellenmemesi için bir araya gelmiş. Önde büyük beyaz bir pankart taşıyan insanlar var, üzerinde "675. F Oturması – Hasta Mahpus Devrim Ayık Serbest Bırakılsın!" yazıyor. Sağ tarafta ise "Tedavi Haktır, Engellenemez!" yazılı siyah zemin üzerine kırmızı beyaz harflerle hazırlanmış başka bir pankart yer alıyor. Katılımcılar, ellerinde hasta mahpusların fotoğraflarını taşıyan afişler tutuyor. Bu afişlerde mahpusların isimleri ve "Serbest Bırakılsın!" çağrıları yer alıyor. Çoğu katılımcının yüzü ciddi ve kararlı, bazıları hüzünlü bir ifadeyle duruyor. Çeşitli yaş gruplarından erkek ve kadınlardan oluşan topluluk, hasta mahpuslar için adalet talep ediyor.
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

"Senelerdir burada hasta mahpusların serbest bırakılması için mücadele ediyoruz. Ancak bugün gördüğümüz şey, adaletin nasıl işlemediğinin en açık göstergesidir. İnsanlığa karşı suç işleyen, Madımak Oteli'ni yakan ve 33 canın ölümüne neden olanlar serbest bırakılırken, hasta mahpuslar hâlâ cezaevlerinde ölüme terk ediliyor. Tam 17 kişi birden serbest bırakılıyor.

Bize hep güçlü bir lider olduğunu söylüyorlar. Ama biz güçlü bir lider istemiyoruz! Biz adaletli, vicdanlı bir yönetim istiyoruz! Hasta mahpuslara hak tanınmazken, insanlığa karşı suç işleyenlerin serbest bırakılmasını kabul etmiyoruz. Hasta mahpusların tahliye edilmesini, haksız şekilde serbest bırakılanların ise tekrar yargılanmasını istiyoruz.

Bizim acılarımıza sürekli basmasınlar. İnsanlara bu kadar büyük acılar çektirmek insanlık değildir!

Hep soruyoruz: Nasıl oluyor da insanlığa karşı suç işleyenler serbest kalıyor, hasta mahpuslar ise hapiste ölüme terk ediliyor? Neden adalet, hukukun üstünlüğü, insan hakları sadece belli gruplara işliyor da diğerlerine uygulanmıyor?

Buradan Adalet Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı’na sesleniyoruz: Bu adaletsizliğe son verin!"

Cumartesi Annesi insan hakları savunucusu Hanife Yıldız, bugün İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’nun  675’inci hafta F Oturması’nda böyle seslendi.

Eylemde, insan hakları savunucuları Nimet Tanrıkulu ve Hatice Onaran'ın da serbest bırakılması talep edildi. 

"Devrim Ayık serbest bırakılsın"

Komisyon bu haftaki eylemini de Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde polis ablukasında yaptı. Eylemde,  halen Antalya S Tipi Hapishanesi’nde tutulan ağır hasta ve engelli mahpus Devrim Ayık’ın durumunu gündeme taşıdı. 

Devrim Ayık, 2006 yılında geçirdiği kaza sonucu bir gözünü tamamen kaybetmiş, diğer gözünde ise yalnızca gölge seçebilecek kadar ağır görme kusuru olan %76 engelli bir mahpus. Bununla da sınırlı değil; ilerlemiş Crohn hastası, sürekli bağırsak kanamaları yaşıyor, ağır ağrılar, ishal ve kramplarla mücadele ediyor. İşitme kaybı, kronik enfeksiyonlar ve ciddi kilo kaybı nedeniyle yaşamını arkadaşlarının yardımıyla sürdürebiliyor.

Ancak bu kadar ağır hasta olan bir insan, hapishane koşullarında hayatta kalabilir mi?

Tedavisi hiç tamamlanmadı

Devrim Ayık, 2015 yılında tutuklandıktan sonra, hapishane koşullarının hastalığını hızla kötüleştirmesi nedeniyle iki kez ameliyat oldu ve bağırsaklarının bir bölümü çıkarıldı. Hastalığının cezaevi koşullarında tedavi edilemeyeceği anlaşılınca, 2019 yılında serbest bırakıldı. Ancak daha tedavisi tamamlanmadan, 4 Aralık 2019'da yeniden tutuklandı.

Sağlık durumu giderek kötüleştiği için 17 Mart 2020'de tekrar tahliye edildi, fakat bir kez daha Ocak 2021'de hapse geri gönderildi. Onun için verilen her tahliye kararı, devletin kendi koyduğu "ağır hasta mahpuslar cezaevinde tutulamaz" ilkesini doğrular nitelikteydi. Ancak bu kararlar Devrim Ayık'ın tedavisinin gerçekten sağlanması için değil, sadece o anki baskıyı hafifletmek için verilmiş gibiydi.

Sonunda, hastalığının ilerlemesiyle birlikte 2 Nisan 2021'de yapılan kolonoskopi sonucu, durumunun daha da ağırlaştığı ve acilen tedavi edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Ancak bu sonuç bile onun infazının ertelenmesi için yeterli olmadı. Tedavi ve bakımdan mahrum bırakılarak Eskişehir ve Edirne hapishanelerinde uzun süre tutuldu.

Israrla kendi doktorlarının olduğu Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevkini istedi. Nihayet sevki yapıldı, ancak doktorlar ona hastalığının son evrede olduğunu, bilinen tedavi yöntemlerinin artık işe yaramayacağınısöylediler.

Şimdi, kanser hastalarına verilen ağır ilaçlarla hastalığının yavaşlatılması deneniyor. Ancak bu bile cezaevi koşullarında mümkün değil. Çünkü doktorlar, bu ağır tedaviye dayanabilmesi için özenli bakım, hijyenik bir ortam ve uygun beslenme gerektiğini belirtti.

Peki, Devrim Ayık şu an nerede?

O, tuvaletten çıkamayacak kadar ağır ishal ve bağırsak kanaması geçirirken, ağrılar nedeniyle uyuyamazken, gözleri görmediği için temel işlerini bile yapamazken hâlâ hapishanede tutuluyor.

Annesinin Çağrısı: Oğlum ölüyor, serbest bırakın!

Devrim Ayık’ın annesi, İnsan Hakları Derneği Hapishane Komisyonu’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Oğlum uzun zamandır cezaevinde haksız bir şekilde tutuluyor. Ağır hasta. Hastalığı son evrede. Talebimiz kabul edildi ve Antalya’ya sevk edildi. Ancak doktorlar hastalığının son evrede olduğunu, bilinen tedavi yöntemlerinin artık işe yaramadığını söylediler.
Hastalığı yavaşlatabilmek için kanser ilaçları denenecek. Ama bu ağır tedaviye dayanabilmesi için hijyenik bir ortam, uygun beslenme ve özel bakım gerekiyor. Devrim ise ‘Sürekli ishal ve kanama nedeniyle tuvaletten çıkamıyorum’ diyor. Ağrılar ve kramplar yüzünden uyuyamıyor. Gözleri görmediği için kendi işlerini yapamıyor.
Oğlumun serbest bırakılmasını, tedavisinin bir hastanede sürdürülmesini istiyorum. Cezaevi koşullarında yaşaması mümkün değil. Devrim’i yaşatın!"

Raporlardan

İnsan Hakları Derneği’nin 2024 yılı Marmara Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu, hapishanelerde yaşanan sağlık hakkı ihlallerini gözler önüne serdi. Buna göre:

  • 7.349 hak ihlali tespit edildi.
  • 1.537 mahpus işkence ve kötü muameleye maruz kaldı.
  • 1.093 mahpus sağlık hakkı ihlali yaşadı.
  • 709 mahpus hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu veriler, mahpusların sağlık hakkının gasp edildiğini ve hapishanelerde tedavi edilmeyen hastalıkların ölümle sonuçlandığını gösteriyor.

675. F Oturması kapsamında İnsan Hakları Derneği, hasta mahpusların derhal serbest bırakılması ve tedavi edilmesi için yetkililere çağrı yaptı:

"Devrim Ayık serbest bırakılsın!”

Eylem, “İnsan hakları ile insandır” “Tedavi haktır engellenemez” sloganları ile sona erdi. 

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpuslar devrim ayık Hanife YIldız Eren Keskin
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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