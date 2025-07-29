İnsan-yaban hayatı çatışması iklim değişikliğiyle artıyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) “İklim Değişikliği ve İnsan-Yaban Hayatı Çatışması” adlı yeni raporunu yayımladı.

Rapor, iklim değişikliği sonucu insan-yaban hayatı çatışmasının arttığını gösterirken uzmanlar, bazı hayvanların popülasyonlarındaki artışın da bu durumu etkilediğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM), insan-yaban hayatı çatışmasını, yaban hayvanlarının varlığı ya da davranışlarının, insan çıkarları veya ihtiyaçları için doğrudan ve tekrarlayan bir tehdit oluşturduğu durumlarda ortaya çıkan mücadeleler olarak tanımlıyor.

Rapor kapsamında, 2017'den 2024'e kadar 40'tan fazla ülkede toplam 3 bin 911 görüşme gerçekleştirilirken katılımcıların yüzde 25'i insan-yaban hayatı çatışmasındaki artışı fark ettiklerini söyledi.

Gabon'da katılımcıların yüzde 69'u, Namibya'da yüzde 67'si, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzde 50'si, Zambiya'da yüzde 42'si, Zimbabve'de yüzde 39'u ve Kırgızistan'da yüzde 36'sı bu artışı fark ettiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, insan-yaban hayatı çatışmasında en çok öne çıkan hayvanlar Afrika fili, maymun, timsah, su aygırı, bufalo ve sırtlan olarak gözlemlendi.

Tablonun arkasındaki nedenler

Rapora göre, kırsal topluluklar giderek daha sık kuraklık, sıcak hava dalgaları, sel, toprak kaymaları ve benzeri afetlerle karşılaşıyor. Bunun sonucunda da insanlar yeni koşullara uyum sağlamak için yeni stratejiler geliştirmeye başladı.

Örneğin, uzun süren kuraklıklar nedeniyle ürün verimi düştüğünde, çiftçiler kaybettikleri gelirlerini telafi etmek amacıyla koruma altındaki alanlardan odun toplayıp satıyor ya da su temin etmek için bu bölgelere girerek yaban hayvanlarıyla daha sık karşılaşabiliyor.

Aynı şekilde şiddetli kuraklıklar, yaban hayatının kaynaklarını olumsuz etkileyerek hayvanların su ve yiyecek bulmak için alışık oldukları alanların dışına çıkmasına, hatta yakınlardaki yerleşim yerlerine yaklaşmasına yol açabiliyor.

Böylece kuraklık, hem insanları hem de yaban hayvanlarını birbirine daha çok yaklaştırarak çatışma riskini artırıyor. (TY)