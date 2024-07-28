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Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2024 16:17
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2024 15:26
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HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI ANLATIYOR

"İnsan olan bu yasaya evet demez"

Kadıköy'de mikrofon uzattığımız hayvan hakları savunucuları, yasanın geri çekilmesi taleplerini yineledi ve tüm milletvekillerine yasaya hayır demesi için çağrı yaptı.

Tuğçe Yılmaz

Ali Dinç
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Ali Dinç

Ali Dinç

Hayvan hakları savunucuları, dün (27 Temmuz) Kadıköy İskele Maydanı'nda Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nin çağrısıyla bir araya geldi.

Meydana sığmayan binlerce hak savunucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu’ndan geçen ve bugün de Meclis’te oylanacak olan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.

"Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin" ortak pankartı altında bir araya gelen kitle, eylemlerini akşam geç saatlere dek sürdürdü.

Mikrofonumuzu uzattığımız hak savunucuları, özellikle sokaktaki köpeklerin yaşam hakkının ihlal edilmesini öngören kanun teklifinin bir tür “gündem” değiştirme çabası olduğunu vurguladı. 

Yurttaşlar, sokaktaki köpeklerin önce toplatılmalarının, ardından da öldürülmelerinin önünü açan kanun teklifinin toplumda bir karşılığı olmadığını belirtti.

Yurttaşlardan bazıları, ülkedeki asıl sorunun ekonomik kriz olduğuna dikkat çekerek muhalefet partilerini kanun teklifine karşı istikrarlı bir şekilde mücadele etmeye davet etti.

(TY/AD)

Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik Hayvan Hakları
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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