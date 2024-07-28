HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI ANLATIYOR

"İnsan olan bu yasaya evet demez"

Kadıköy'de mikrofon uzattığımız hayvan hakları savunucuları, yasanın geri çekilmesi taleplerini yineledi ve tüm milletvekillerine yasaya hayır demesi için çağrı yaptı.