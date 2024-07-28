HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI ANLATIYOR
"İnsan olan bu yasaya evet demez"
Hayvan hakları savunucuları, dün (27 Temmuz) Kadıköy İskele Maydanı'nda Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nin çağrısıyla bir araya geldi.
Meydana sığmayan binlerce hak savunucusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu’ndan geçen ve bugün de Meclis’te oylanacak olan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.
"Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin" ortak pankartı altında bir araya gelen kitle, eylemlerini akşam geç saatlere dek sürdürdü.
Mikrofonumuzu uzattığımız hak savunucuları, özellikle sokaktaki köpeklerin yaşam hakkının ihlal edilmesini öngören kanun teklifinin bir tür “gündem” değiştirme çabası olduğunu vurguladı.
Yurttaşlar, sokaktaki köpeklerin önce toplatılmalarının, ardından da öldürülmelerinin önünü açan kanun teklifinin toplumda bir karşılığı olmadığını belirtti.
Yurttaşlardan bazıları, ülkedeki asıl sorunun ekonomik kriz olduğuna dikkat çekerek muhalefet partilerini kanun teklifine karşı istikrarlı bir şekilde mücadele etmeye davet etti.
(TY/AD)