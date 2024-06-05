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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 10:25
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 13:15
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5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

İnsan kaynaklı küresel ısıtma oranı, tüm zamanların en yüksek seviyesinde

2023'ün rekor sıcaklıklarında özellikle, deniz sıcaklıklarının normalden daha sıcak hale geldiği hava olayı El Niño rol oynadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İnsan kaynaklı küresel ısıtma oranı, tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Fotoğraf: Canva

Dünya genelinde 50'den fazla bilim insanının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, insanların neden  olduğu küresel ısıtma her on yılda 0,26 °C ile kayıtların tutulmaya başladığı tarihten bu yana en  yüksek oranda ilerliyor. 

Leeds Üniversitesi tarafından yürütülen Küresel İklim Değişikliği Göstergeleri (Indicators of Global Climate Change) raporunun ikincisi, geçen yılki raporda belirtilen 2013-2022 döneminde 1,14 °C'lik artıştan daha da yüksek bir şekilde,  insan kaynaklı ısıtmanın son 10 yılda (2014-2023) 1,19 °C'ye yükseldiğini ortaya koyuyor.

Küresel İklim İletişim Ağı’nın aktardığına göre, 2023 yılına tek başına bakıldığında, insan faaliyetlerinin neden olduğu ısıtma 1,3°C'ye ulaştı. Bu,  2023'te yaşadığımız toplam ısınma miktarından (1,43 °C) daha düşük ve 2023'ün rekor sıcaklıklarında doğal iklim değişkenliğinin, özellikle de El Niño'nun rol oynadığını gösteriyor.

“Sıcaklık her zamankinden daha hızlı ilerliyor”

Küresel İklim Değişikliği Göstergeleri Projesi’ni koordine eden Leeds Üniversitesi Priestley İklim Geleceği Merkezi Direktörü Profesör Piers Forster, araştırmaya ilişkin şöyle dedi:

"Analizimiz, iklim  eylemi sera gazı emisyonlarındaki artışı yavaşlatmış olsa da, insan eyleminin neden olduğu küresel ısıtma seviyesinin geçtiğimiz yıl artmaya devam ettiğini gösteriyor. Küresel sıcaklıklar hâlâ yanlış yönde ve her zamankinden daha hızlı ilerliyor.

"Analizimiz insan faaliyetlerinin neden olduğu uzun vadeli eğilimleri izlemek üzere tasarlandı. Gözlemlenen sıcaklıklar, daha kısa vadeli doğal değişimler tarafından modüle edilen bu uzun vadeli  eğilimin bir ürünüdür. Gözlemlenen sıcaklık rekorlarının kırıldığı geçen yıl, bu doğal faktörler uzun  vadeli ısınmaya geçici olarak yüzde 10 civarında katkıda bulundu."

Bulgular

Rapordaki diğer önemli bulgular şöyle: 

  • İnsan kaynaklı ısınma son 10 yılda (2014-2023) 1,19 °C'ye yükseldi - 2013-2022  döneminde görülen 1,14 °C'lik artıştan daha yüksek (geçen yılki raporda belirtildi). 
  • İnsan kaynaklı ısınma, 2014-2023 yılları arasında on yılda yaklaşık 0,26 °C'ye  ulaşarak kayıtlarda benzeri görülmemiş bir hızda artıyor. 
  • Bu yüksek ısınma oranı, yılda 53 milyar ton CO2 eşdeğerinde olan sera gazı emisyonlarının sürekli olarak yüksek olmasının yanı sıra, atmosferdeki partiküllerden kaynaklanan insan  kaynaklı soğumanın gücünü azaltan hava kalitesinde süregelen iyileşmelerin bir  kombinasyonundan kaynaklanıyor. 
  • Yüksek sera gazı emisyon seviyeleri Dünya'nın enerji dengesini de etkiliyor: Okyanus şamandıraları ve uydular Dünya'nın okyanuslarına, buzullarına, topraklarına ve  atmosferine eşi benzeri görülmemiş ısı akışlarını takip ediyor. Bu ısı akışı, uzun vadeli ortalamasından yüzde 50 daha yüksek. 

Raporun, dünyadaki her ülkenin emisyonları azaltmak ve iklim etkilerine uyum sağlamak için 2025  yılına kadar Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) sunmayı taahhüt  ettiği iyileştirilmiş iklim planları olan yeni Ulusal Katkı Beyanları’nın bilgilendirilmesinde güçlü  bir rol oynayacağı umuluyor. (TY)

5 Haziran Dünya Çevre Günü Dünya Çevre Günü küresel ısıtma iklim krizi
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