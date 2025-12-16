ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:41
 SG: Son Güncelleme: 16.12.2025 14:49
Okuma Okuma:  2 dakika

"İnsan hakları savunucusu Suna Bilgin tahliye edilsin"

İHD ve TİHV, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde yaptığı açıklamada tutuklu bulunan Suna Bilgin’in, derhal tahliye edilmesi için çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi



"İnsan hakları savunucusu Suna Bilgin tahliye edilsin"
Fotoğraf: MA

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İHD üyesi olan Suna Bilgin’in tutsak olduğu İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde açıklama yaptı.

Bakırköy Cezaevin önünde yapılan açıklamada, "İnsan hakları savunuculuğu suç değildir, yargılanamaz. Suna Bilgin derhal serbest bırakılsın" pankartı açıldı. Açıklamaya önceki dönem İHD Genel Başkanı Eren Keskin’nin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

İHD Eş Genel Başkanı Oya Ersoy: Haklar istisna, ihlaller kural haline geldi
10-17 ARALIK: 'HAK'SIZ DEĞİLSİNİZ
İHD Eş Genel Başkanı Oya Ersoy: Haklar istisna, ihlaller kural haline geldi
12 Aralık 2025

MA'nın aktardığına göre, burada konuşan İHD üyesi Jiyan Kaya, İHD Dersim Şubesi’nin önceki dönem şube sekreteri olan Suna Bilgin’in insan hakları savunucusu kimliğiyle basın açıklamalarına katıldığını belirterek dava sürecine dair şunları söyledi:

"Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tamamen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken açıklama ve etkinlikler gerekçe gösterilerek dava açılmış. 2018 yılında ise ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir. Kendisine isnat edilen ‘suçlamalar’ arasında, Uludere/Roboski’de 34 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliama ilişkin yapılan basın açıklamaları ile Paris’te öldürülen üç Kürt kadına dair basın açıklamalarına katılması ve bu açıklamalarda söz alması bulunmaktadır."

"Anayasa kararları uygulanmıyor"

Suna Bilgin’in insan hakları savunucusu olarak İHD'de görev yaptığı süre boyunca, kolluk güçlerinin baskı ve tehditlerine de maruz kaldığını vurgulayan Jiyan Kaya, Dersim Barosu’nun kayıtlarında 2014 yılında Suna Bilgin’in polis tarafından uğradığı tehdit ve tacizlerin olduğunu söyledi.

Jiyan Kaya, hakkında verilen mahkûmiyet kararının ardından bir süre İsviçre’de, yakınlarının yanında kaldığını belirtti:

"Suna Bilgin, 2025 yılı Kasım ayında kendi coğrafyasına dönme kararı almış, yurt dışında yaşamak istemediğini, bu süreçte annesi dâhil birçok yakınını kaybetti. Suna Bilgin, yasını kendi ülkesinde tutmak istediğini açıkça ifade ediyordu. Hakkındaki yargılamanın beraatla sonuçlanacağına duyduğu güçlü inançla, hiçbir kaygı taşımadan Türkiye’ye dönmüştür. Ancak Türkiye’ye döndükten hemen sonra, 7 Kasım 2025 tarihinde tutuklanarak Bakırköy Kadın Hapishanesi’ne konulmuştur." 

"Suna Bilgin serbest bırakılsın"

Jiyan Kaya, son olarak şunları söyledi:

"Kendisi, yurt dışında bulunmasına rağmen, kendi iradesiyle ve bilerek Türkiye’ye dönmüştür. Örgüt üyeliği iddiasıyla verilen cezanın, makul şüpheyi aşan somut ve inandırıcı delillere dayanmadığı da ortadadır. Bu nedenlerle, insan hakları savunucusu arkadaşımız Suna Bilgin’in derhal serbest bırakılmalıdır."

(AB)

