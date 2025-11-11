İnsan hakları savunucularından tutuklu aktivist Hatice Onaran için milletvekillerine mektup

İnsan hakları savunucuları, tutuklu insan hakları savunucusu Hatice Onaran’ın serbest bırakılması çağrısıyla tüm milletvekillerine açık bir mektup gönderdi.

Mektupta, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyesi olan Hatice Onaran’ın, yoksul ve hasta mahpuslara destek amacıyla kendi bütçesinden para yatırdığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

İHD’nin açıklamasına göre Onaran, derneğin Hapishane Komisyonu bünyesinde mahpus hakları ve hasta mahpusların tedaviye erişimi için uzun yıllar çalışma yürüttü. Onaran’ın, derneğe yapılan başvurular üzerine, aralarında eski eşi Menderes Leyla’nın da bulunduğu 10 hasta mahpusa 250 ila 400 TL arasında değişen küçük miktarlarda para yatırdığı ifade edildi.

Ancak bu dayanışma faaliyeti, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla yargılama konusu oldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Onaran, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 10 Ekim 2024’ten bu yana Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuluyor.

Mektupta, verilen mahkûmiyet kararının “akla, vicdana ve hukuka aykırı” olduğu vurgulanarak, bu durumun insan hakları savunuculuğuna yönelik bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Ayrıca 60 yaşında, yüzde 79 engelli ve kolon kanseri tedavisi gören Hatice Onaran’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kötüleştiği kaydedildi. Son yapılan tetkiklerde değerlerin yükselmesi nedeniyle PET çekimi planlandığı ve ciddi sağlık riski bulunduğu ifade edildi.

İnsan hakları savunucuları, mektupta milletvekillerine şu çağrıyı yaptı:

“Cezaevinden bir ölüm daha yaşanmaması ve hukuka aykırı gerekçelerle tutuklanan Hatice Onaran’ın tedavisinin uygun bir bakım ortamında sürdürülmesi için bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir.”

Avukatların hukuki girişimlerinin sonuçsuz kaldığı belirtilen mektupta, milletvekilleri ve ilgili kurumlar “vicdani ve hukuki olmayan bu durumu düzeltmeye” davet edildi.

