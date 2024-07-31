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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 13:08
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 13:50
3 dk Okuma

İnsan hakları savunucularından İran’a: İdam cezalarını kaldırın

“İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine sesleniyoruz, idam devlet eliyle işlenen bir cinayettir. İdam cezalarına son verin. Pekşan Azizi ve Şerife Muhammed’in hakkında verilmiş idam cezalarını kaldırın”

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
İnsan hakları savunucularından İran’a: İdam cezalarını kaldırın
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

“Şerife Muhammed ve ben idam sırasında bekleyen diğer kadınlar, sadece özgür ve onurlu yaşam arayışı nedeniyle mahkum edilen ilk ve son kadınlar değiliz, olmayacağız. Ancak can verilmeden özgürlük de gerçekleşmez. Özgürlüğün bedeli ağırdır. Suçumuz Jin, Jiyan, Azadiyi birleştirmektir”

İran’da idama mahkum edilen gazeteci Exşan  Azizi’nin bu mektubu bugün İstanbul’da kamuoyu ile paylaşıldı.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’ne üye insan hakları savunucuları İstanbul Cağaloğlu’ndaki İran Konsolosluğu önünde, İran’ın Exşan  Azizi  ve  Şerife Muhammed hakkında verdiği idam kararını protesto etti.

“Cinayet işliyorsunuz"

Çok sayıda polisin İran Konsolosluğu önünde beklediği görülürken, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, şu açıklamayı yaptı:  

İran İslam Cumhuriyeti devleti yoğun hak ihlalleri işlemeye devam ediyor. Özellikle idam cezalarının son derece yoğun olarak uygulanıyor. Geçtiğimiz yıl İran’da en az 384 kişinin idam edildiği bilinmekte.

İran devletinin otoriter yapısı düşünce ve ifade özgürlüğünü sürekli ihlal etmesi özellikle kadınlar ve LGBTİ+ bireylere karşı son derece sert, erkek egemen, militer ve feodal yaklaşımları artık İran kamuoyu tarafından da tepkiyle karşılanmakta.  Öyle ki geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde değişim yanlısı olan Pezeşkiyan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi de bu durumun en açık göstergesi.

İran, bilinen tüm hukuk, kural ve kaidelerinden azade biçimde ve neredeyse her gün idam cezalarını uygulamaktadır. Özellikle, Jina Mahsa Amini’nin katledilmesinin ardından Jin, Jiyan, Azadi sloganları eşliğinde yayılan protesto hareketleriyle beraber, idam yöntemine başvuru, rejimin rutin uygulaması haline gelmiştir. Ne yazık ki ne Türkiye medyası ne Ortadoğu medyası ne de Avrupa,  İran’ın bu sistematik suçlarına karşı yeterince duyarlı davranmamaktadır. Uluslararası toplum da bu suça karşı yeterli duyarlılığı, göstermemektedir. En vahim olanı, Türkiye Cumhuriyeti siyasi iktidarının, bu suçlu rejimin liderlerinden biri kaza sonucu öldüğünde yas ilan ederek, insanlığa karşı işlenen suçların failleriyle, diplomatik ve siyasi dayanışma, sergilemiş olmasıdır.

İran’da en son 23 Temmuz 2024 tarihinde Pexşan Azizi ve Şerife Muhammed isimli Kürt kadınlara hakkında idam cezası verilmiştir. Bu idam cezalarının gerekçesi asıl olarak söz konusu kadınların Kürt siyasi hareketine mensup oluşlarıdır. Şu anda cezaevinde olan ve idam kararının uygulanmasını bekleyen Pexşan Azizi’nin kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptığı mektubunda şöyle söylediğini öğrendik: “ Şerife Muhammed ve ben idam sırasında bekleyen diğer kadınlar, sadece özgür ve onurlu yaşam arayışı nedeniyle mahkum edilen ilk ve son kadınlar değiliz, olmayacağız. Ancak can verilmeden özgürlük de gerçekleşmez. Özgürlüğün bedeli ağırdır. Suçumuz Jin, Jiyan, Azadiyi birleştirmektir”

Pexşan Azizi’nin de mektubunda belirttiği gibi ifade özgürlükleri engellenerek yargılanan ve idama mahkum edilen bu kadınların, idam cezasının durdurulması gerekmektedir.

Bizler insan hakları savunucuları olarak, Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin, bu idamların engellenmesi yönünde diplomatik kanalları kullanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde tüm dünya insan hakları savunucularını bu konuda tavır almaya çağırıyoruz.

Coğrafyamızda yerleşik medyayı İran’daki idamlara karşı duyarlı olmaya, ses çıkarmaya, yayın yapmaya davet ediyoruz. Coğrafyamızda bulunan tüm insan hakları örgütlerini, kadın örgütlerini, sendikaları, muhalif siyasi partileri de İran’da gerçekleşen ve gerçekleşecek olan idam cezalarını engellemek için tavır almaya çağırıyoruz.

İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine sesleniyoruz, idam devlet eliyle işlenen bir cinayettir. İdam cezalarına son verin. Pekşan Azizi ve Şerife Muhammed’in hakkında verilmiş idam cezalarını kaldırın.

(EMK)

Şerife Muhammed Pekşan Azizi İran insan hakları savunucuları Eren Keskin
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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