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HAKLAR
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 14:59
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 08:13
3 dk Okuma

İnsan hakları savunucularından Hatice Onaran serbest bırakılsın çağrısı

Yoleri, "Mahpuslara yapılan para yardımları, mevzuata göre sadece cezaevi idaresi hesabına yatırılabilir ve mahpusların kantin ihtiyaçları için kullanılır," diyen savunucular, Onaran’ın yaptığı yardımın terör finansmanı olarak değerlendirilmesinin hukuki bir ihlal olduğunu vurguladı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, kalabalık bir grup, İstanbul’da bir sokakta bir araya gelmiş durumda. İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeleri ve destekçileri, hak savunucusu
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Hasta Mahpuslar Komisyonu üyeleri, insan hakları savunucusu Hatice Onaran’ın serbest bırakılması için Beyoğlu’ndaki İHD binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

34 gündür Gebze Kapalı Kadın Hapishanesi’nde tutulan Onaran’a yönelik hapis cezasının haksız ve hukuksuz olduğunu belirten İHD üyeleri, insan hakları ihlallerine karşı duyarlılıkla görev yapan arkadaşlarının yalnızca insani bir destek amacıyla yaptığı bir para yardımından ötürü ceza almasını kınadı. Onaran'ın para gönderdiği mahpus eşi.

İHD basına açıklamayı İHD İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Gülseren Yoleri okudu. Yoleri, Hatice Onaran’ın hapishanedeki yakını ve yardım talebinde bulunan birkaç mahpusa cezaevi idaresine yatırılmak üzere cüzi bir miktar olan 450 lira gönderdiği gerekçesiyle “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.İHD üyeleri, bu kararın vicdana, hukuka ve akla aykırı olduğunu belirtti.

"Mahpuslara yapılan para yardımları, mevzuata göre sadece cezaevi idaresi hesabına yatırılabilir ve mahpusların kantin ihtiyaçları için kullanılır" Onaran, Onaran’ın yaptığı yardımın terör finansmanı olarak değerlendirilmesinin hukuki bir ihlal olduğunu vurguladı.

 Açıklamada, Onaran’ın aldığı bu cezanın esas amacının, hapishanelerdeki mahpusların ekonomik ve sosyal haklarından mahrum bırakılmasını amaçladığı ifade edildi.

Tecrit ve ağır hak ihlalleri altında olan mahpusların, su ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını bile parayla almak zorunda kaldığı, buna yönelik her türlü desteğin de engellenmeye çalışıldığı belirtildi. İHD üyeleri, bu durumun "Terörün Finansmanı Yasası"nın kötüye kullanılmasıyla mümkün hale geldiğini ve mahpus yakınları ile insan hakları savunucularına karşı bir yargı baskısı aracı olarak uygulandığını dile getirdi.

Yargı sisteminin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları önünde olumlu görünmek amacıyla bu yasayı kötüye kullandığına dikkat çeken Yoleri, bu uygulamaların kara para ve terörizmin finansmanını engellemek yerine, insani dayanışmaya zarar verdiğini belirtti.

60 yaşında ve yüzde 79 engelli olan Hatice Onaran’ın, kolon kanseri tedavisi gördüğünü, sağlık sorunlarının hapishane koşullarında daha da kötüleştiğini aktaran Yoleri, Onaran’ın tedavi ve bakımının özel bir ortam gerektirdiğini belirterek, acilen serbest bırakılmasını talep etti.

Son olarak, İHD ve diğer hak savunucuları Adalet Bakanlığı başta olmak üzere, tüm ilgili kamu kurumlarına çağrıda bulunarak, Hatice Onaran’ın sağlık durumu ve hapishane koşullarının sağlığına olumsuz etkileri göz önüne alınarak derhal serbest bırakılmasını istedi. İnsan hakları savunucuları, Onaran gibi haksız ve hukuksuz şekilde cezalandırılanların yanında olmaya ve her türlü hukuki ve insani dayanışmayı sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı. Eylem, "Hatice Onaran serbest bırakılsın" sloganı ile sona erdi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Hatice Onaran insan hakları savunucuları hasta mahpus
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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