İnsan hakları savunucularından Hatice Onaran serbest bırakılsın çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Hasta Mahpuslar Komisyonu üyeleri, insan hakları savunucusu Hatice Onaran’ın serbest bırakılması için Beyoğlu’ndaki İHD binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

34 gündür Gebze Kapalı Kadın Hapishanesi’nde tutulan Onaran’a yönelik hapis cezasının haksız ve hukuksuz olduğunu belirten İHD üyeleri, insan hakları ihlallerine karşı duyarlılıkla görev yapan arkadaşlarının yalnızca insani bir destek amacıyla yaptığı bir para yardımından ötürü ceza almasını kınadı. Onaran'ın para gönderdiği mahpus eşi.

İHD basına açıklamayı İHD İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Gülseren Yoleri okudu. Yoleri, Hatice Onaran’ın hapishanedeki yakını ve yardım talebinde bulunan birkaç mahpusa cezaevi idaresine yatırılmak üzere cüzi bir miktar olan 450 lira gönderdiği gerekçesiyle “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.İHD üyeleri, bu kararın vicdana, hukuka ve akla aykırı olduğunu belirtti.

"Mahpuslara yapılan para yardımları, mevzuata göre sadece cezaevi idaresi hesabına yatırılabilir ve mahpusların kantin ihtiyaçları için kullanılır" Onaran, Onaran’ın yaptığı yardımın terör finansmanı olarak değerlendirilmesinin hukuki bir ihlal olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Onaran’ın aldığı bu cezanın esas amacının, hapishanelerdeki mahpusların ekonomik ve sosyal haklarından mahrum bırakılmasını amaçladığı ifade edildi.

Tecrit ve ağır hak ihlalleri altında olan mahpusların, su ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını bile parayla almak zorunda kaldığı, buna yönelik her türlü desteğin de engellenmeye çalışıldığı belirtildi. İHD üyeleri, bu durumun "Terörün Finansmanı Yasası"nın kötüye kullanılmasıyla mümkün hale geldiğini ve mahpus yakınları ile insan hakları savunucularına karşı bir yargı baskısı aracı olarak uygulandığını dile getirdi.

Yargı sisteminin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları önünde olumlu görünmek amacıyla bu yasayı kötüye kullandığına dikkat çeken Yoleri, bu uygulamaların kara para ve terörizmin finansmanını engellemek yerine, insani dayanışmaya zarar verdiğini belirtti.

60 yaşında ve yüzde 79 engelli olan Hatice Onaran’ın, kolon kanseri tedavisi gördüğünü, sağlık sorunlarının hapishane koşullarında daha da kötüleştiğini aktaran Yoleri, Onaran’ın tedavi ve bakımının özel bir ortam gerektirdiğini belirterek, acilen serbest bırakılmasını talep etti.

Son olarak, İHD ve diğer hak savunucuları Adalet Bakanlığı başta olmak üzere, tüm ilgili kamu kurumlarına çağrıda bulunarak, Hatice Onaran’ın sağlık durumu ve hapishane koşullarının sağlığına olumsuz etkileri göz önüne alınarak derhal serbest bırakılmasını istedi. İnsan hakları savunucuları, Onaran gibi haksız ve hukuksuz şekilde cezalandırılanların yanında olmaya ve her türlü hukuki ve insani dayanışmayı sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı. Eylem, "Hatice Onaran serbest bırakılsın" sloganı ile sona erdi.

Hak savunucuları hasta mahpus Hatice Onaran'a mektup gönderdi

655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın

(EMK)