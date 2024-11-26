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HAKLAR
Yayın Tarihi: 26 Kasım 2024 15:06
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2024 15:13
2 dk Okuma

İnsan hakları savunucularından Adalet Bakanı'na Hatice Onaran mektubu

İnsan hakları savunucuları Onaran’ın sağlık durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir grup insan açık bir alanda bir araya gelmiş ve bir pankart tutuyor. Pankartta büyük harflerle "Hak Savunucularına Yönelik Yargı Baskısına Son! Hatice Onaran Yalnız Değildir!" yazısı yer alıyor. Ayrıca, pankartın sol tarafında Hatice Onaran'ın bir fotoğrafı bulunuyor. Alt kısımda ise "İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi" ifadesi görülüyor. Grup üyeleri çeşitli yaşlarda ve farklı kıyafetlerle dikkat çekiyor. Arka planda eski bir bina ve kapılar bulunuyor. Fotoğraf, insan hakları savunucuları ve sivil toplum aktivistlerinin, Hatice Onaran’a desteklerini göstermek için düzenledikleri bir dayanışma etkinliğini yansıtıyor. Sağdaki bir kadın elinde bir zarf tutarak dikkat çekiyor, bu da sembolik bir mesaj ya da belge olabilir.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi üyeleri, hasta mahpus Hatice Onaran’ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a mektup gönderdi.

Hatice Onaran, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi olarak hasta mahpusların tedavi ve yaşam haklarına erişimi için yıllarca mücadele etti.

Maddi zorluk içindeki hasta mahpuslara yönelik dayanışma kapsamında, kendi imkanlarıyla cüzi miktarda para yatırdığı gerekçesiyle “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Onaran, mahkumiyet kararına yapılan itirazların sonuçlanmasını beklerken, 10 Ekim 2024’te avukatlarıyla birlikte teslim oldu ve şu anda Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuluyor.

Mektupta, Hatice Onaran’ın mahpuslar adına cezaevi hesaplarına yatırdığı paraların hukuka uygun olduğu belirtiliyor. Türk Cezaevleri Yönetmeliği'ne göre mahpuslara nakit para verilmesi yasak ve yatırılan paralar, yalnızca cezaevi idaresinin kontrolünde kullanılabiliyor.

Bu nedenle, Onaran’ın yasal prosedürlere uygun olarak yaptığı yardımların “terör finansmanı” olarak değerlendirilmesi hukuka aykırı olarak nitelendirildi.

Hatice Onaran, %79 engelli raporuna sahip, 60 yaşında bir kolon kanseri hastasıdır. Tutuklandığı tarihten önce, 16 Ekim 2024’te yapılması gereken hayati öneme sahip tıbbi tetkikler (tomografi ve biyokimyasal analizler) hapishane koşulları nedeniyle aksadı. Mektupta, Onaran’ın sağlık sorunlarının hapishane ortamında daha da kötüleşeceği ve kanserin ilerleme riskinin arttığı ifade edildi.

İHD’nin talepleri

İHD İstanbul Şubesi, Hatice Onaran’ın sağlık durumu ve hukuki süreçteki adaletsizlikler dikkate alınarak şu taleplerde bulundu:

  1. Hatice Onaran hakkında verilen mahkumiyet kararının iptal edilmesi,
  2. Onaran’ın sağlık durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakılması,
  3. Hasta mahpusların tedaviye erişim hakkının güvence altına alınması.
İHD: Hatice Onaran yalnız değildir
İHD: Hatice Onaran yalnız değildir
10 Ekim 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Hatice Onaran insan hakları savunucuları ihd oya ersoy
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