İnsan hakları savunucuları: Fatma Tokmak serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, “F Oturması” eylemlerinin 690. haftasında hasta mahpus Fatma Tokmak’ın sağlık durumuna dikkat çekti. Beyoğlu’nda bulunan dernek binası önünde yapılan basın açıklamasını avukat Jiyan Kaya okudu.

Kaya, açıklamasında hasta mahpuslara yönelik ihlallerin sistematik hale geldiğini vurgulayarak, sağlık ve yaşam haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini ifade etti. "Ağır hasta, yaşlı ve engelli mahpusların infaz erteleme taleplerinin reddedilmesi, mahpusların bilinçli biçimde ölüme terk edildiğini göstermektedir," dedi.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Fatma Tokmak’ın çok sayıda kronik ve ağır hastalıkla mücadele ettiğini belirten Kaya, Tokmak’ın kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlıklarının yanı sıra kadın hastalıkları, nefes darlığı, şiddetli ağrılar, vücutta morarma ve ödem gibi ciddi belirtiler gösterdiğini aktardı.

Geçtiğimiz hafta yapılan anjiyo sonrasında kalp kapakçığında yırtık tespit edildiğini ve acil ameliyat kararı verildiğini belirten Kaya, ancak ameliyatın hâlâ gerçekleştirilmediğini söyledi.

Tokmak’ın hastalıkları nedeniyle 2006 yılında cezaevinden tahliye edildiği, ancak cezasının onanması sonrası 2010’da tekrar tutuklandığı hatırlatıldı.

2014 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) hazırladığı raporda cezaevinde kalmasının hayati risk taşıdığı belirtilmiş olmasına rağmen, Adli Tıp Kurumu'nun olumsuz raporuyla tahliyesi engellendi.

AİHM ihlal kararı vermişti

Yargılama sürecindeki hak ihlallerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararı verdiği Fatma Tokmak hakkında yeniden yargılama talebinin de kabul edilmediği açıklandı. Kaya, "Hem sağlık durumu hem de geçmişteki yargı ihlalleri dikkate alınmaksızın Tokmak’ın cezaevinde tutulmaya devam edilmesi yaşam hakkı ihlalidir" dedi.

Açıklamanın sonunda, başta Fatma Tokmak olmak üzere tüm ağır hasta mahpusların serbest bırakılması çağrısı yinelendi.

Komisyon, yetkilileri eşit, adil ve hak temelli bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu ise duyarlılığa davet etti.

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(NÖ/EMK)