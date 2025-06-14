ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Haziran 2025 13:53
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2025 13:55
2 dk Okuma

İnsan hakları savunucuları: Fatma Tokmak serbest bırakılsın

Eylemde, Tokmak’ın hastalıkları nedeniyle 2006 yılında cezaevinden tahliye edildiği, ancak cezasının onanması sonrası 2010’da tekrar tutuklandığı hatırlatıldı.

Nazlı Özbiçen

Nazlı Özbiçen

Nazlı Özbiçen

Görseli Büyüt
İnsan hakları savunucuları: Fatma Tokmak serbest bırakılsın
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, “F Oturması” eylemlerinin 690. haftasında hasta mahpus Fatma Tokmak’ın sağlık durumuna dikkat çekti. Beyoğlu’nda bulunan dernek binası önünde yapılan basın açıklamasını avukat Jiyan Kaya okudu.

Kaya, açıklamasında hasta mahpuslara yönelik ihlallerin sistematik hale geldiğini vurgulayarak, sağlık ve yaşam haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini ifade etti. "Ağır hasta, yaşlı ve engelli mahpusların infaz erteleme taleplerinin reddedilmesi, mahpusların bilinçli biçimde ölüme terk edildiğini göstermektedir," dedi.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Fatma Tokmak’ın çok sayıda kronik ve ağır hastalıkla mücadele ettiğini belirten Kaya, Tokmak’ın kalp, astım ve hipertansiyon rahatsızlıklarının yanı sıra kadın hastalıkları, nefes darlığı, şiddetli ağrılar, vücutta morarma ve ödem gibi ciddi belirtiler gösterdiğini aktardı.

Geçtiğimiz hafta yapılan anjiyo sonrasında kalp kapakçığında yırtık tespit edildiğini ve acil ameliyat kararı verildiğini belirten Kaya, ancak ameliyatın hâlâ gerçekleştirilmediğini söyledi.

Tokmak’ın hastalıkları nedeniyle 2006 yılında cezaevinden tahliye edildiği, ancak cezasının onanması sonrası 2010’da tekrar tutuklandığı hatırlatıldı.

2014 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) hazırladığı raporda cezaevinde kalmasının hayati risk taşıdığı belirtilmiş olmasına rağmen, Adli Tıp Kurumu'nun olumsuz raporuyla tahliyesi engellendi.

AİHM ihlal kararı vermişti

Yargılama sürecindeki hak ihlallerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararı verdiği Fatma Tokmak hakkında yeniden yargılama talebinin de kabul edilmediği açıklandı. Kaya, "Hem sağlık durumu hem de geçmişteki yargı ihlalleri dikkate alınmaksızın Tokmak’ın cezaevinde tutulmaya devam edilmesi yaşam hakkı ihlalidir" dedi.

Açıklamanın sonunda, başta Fatma Tokmak olmak üzere tüm ağır hasta mahpusların serbest bırakılması çağrısı yinelendi.

Komisyon, yetkilileri eşit, adil ve hak temelli bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu ise duyarlılığa davet etti.

“Kürt sorunu da nereden çıktı” diyenler Fatma Tokmak’ın hayatına bakabilir
“Kürt sorunu da nereden çıktı” diyenler Fatma Tokmak’ın hayatına bakabilir
12 Haziran 2025

(NÖ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
fatma tokmak hasta mahpus hakları hasta mahpuslar
Nazlı Özbiçen
Nazlı Özbiçen
tüm yazıları

Akdeniz Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünde okuyor. Haziran 2025 stajyeri.

ilgili haberler
“Kürt sorunu da nereden çıktı” diyenler Fatma Tokmak’ın hayatına bakabilir
12 Haziran 2025
/yazi/kurt-sorunu-da-nereden-cikti-diyenler-fatma-tokmakin-hayatina-bakabilir-308322
Ağır hasta mahpus Fatma Tokmak hücrede tutuluyor: Hayatı risk altında
7 Ekim 2024
/haber/agir-hasta-mahpus-fatma-tokmak-hucrede-tutuluyor-hayati-risk-altinda-300454
Hasta mahpus Fatma Tokmak için acil çağrı
27 Ocak 2022
/haber/hasta-mahpus-fatma-tokmak-icin-acil-cagri-256846
İnsan Hakları Savunucuları: Hasta Mahpus Fatma Tokmak Serbest Bırakılsın
2 Mart 2019
/haber/insan-haklari-savunuculari-hasta-mahpus-fatma-tokmak-serbest-birakilsin-206025
Hasta Mahpus Fatma Tokmak Hastaneye Kaldırıldı
7 Kasım 2018
/haber/hasta-mahpus-fatma-tokmak-hastaneye-kaldirildi-202393
FİLİZ GAZİ'DEN
Sahi Fatma Tokmak…
30 Ağustos 2011
/yazi/sahi-fatma-tokmak-132444
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Kürt sorunu da nereden çıktı” diyenler Fatma Tokmak’ın hayatına bakabilir
12 Haziran 2025
/yazi/kurt-sorunu-da-nereden-cikti-diyenler-fatma-tokmakin-hayatina-bakabilir-308322
Ağır hasta mahpus Fatma Tokmak hücrede tutuluyor: Hayatı risk altında
7 Ekim 2024
/haber/agir-hasta-mahpus-fatma-tokmak-hucrede-tutuluyor-hayati-risk-altinda-300454
Hasta mahpus Fatma Tokmak için acil çağrı
27 Ocak 2022
/haber/hasta-mahpus-fatma-tokmak-icin-acil-cagri-256846
İnsan Hakları Savunucuları: Hasta Mahpus Fatma Tokmak Serbest Bırakılsın
2 Mart 2019
/haber/insan-haklari-savunuculari-hasta-mahpus-fatma-tokmak-serbest-birakilsin-206025
Hasta Mahpus Fatma Tokmak Hastaneye Kaldırıldı
7 Kasım 2018
/haber/hasta-mahpus-fatma-tokmak-hastaneye-kaldirildi-202393
FİLİZ GAZİ'DEN
Sahi Fatma Tokmak…
30 Ağustos 2011
/yazi/sahi-fatma-tokmak-132444
diğer yazıları
"Bu ülkenin geleceği Bana Bağlıysa, Ben yokum"
Bugün 00:00
"Bu ülkenin geleceği Bana Bağlıysa, Ben yokum"
Eğitim almayan emek veren çocuklar: MESEM gerçekliği
12 Haziran 2025
Eğitim almayan emek veren çocuklar: MESEM gerçekliği
İHD LGBTİ+ Komisyonu üyelerinin açıklamasına “milli güvenlik” engeli
3 Haziran 2025
İHD LGBTİ+ Komisyonu üyelerinin açıklamasına “milli güvenlik” engeli
Sayfa Başına Git