İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı: "Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, 2017’den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını açıkladı. Büyük Daire, “Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmalı” yönünde karar verirdi.

AİHM Büyük Daire’den ikinci Kavala kararı: “Derhal serbest bırakılmalı”

AİHM ayrıca, Kavala’nın devam eden tutukluluğu, yargılanması ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili ikinci başvurusunda Türkiye’nin ifade ve örgütlenme özgürlüğü, adil yargılanma, özgürlük ve güvenlik haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Tahliye olanağı bulunmayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için de "işkence ve kötü muamele yasağının ihlali" dedi.

AİHM Büyük Dairesi nedir, kararları uygulanmazsa ne olur?

"İnsan hakları savunuculuğu suç değildir"

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, AİHM Büyük Daire’nin kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Osman Kavala, insan hakları ve sivil toplum alanındaki çalışmaları nedeniyle yaklaşık dokuz yıldır özgürlüğünden yoksun bırakılıyor. AİHM’in 2019 yılında verdiği ve Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını öngören bağlayıcı karara rağmen bu ağır adaletsizlik sürüyor. Türkiye, bağlayıcı AİHM kararlarını gecikmeksizin ve eksiksiz biçimde uygulamalı; Osman Kavala derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır. Mahkûmiyetinin sonuçları ortadan kaldırılmalı ve yıllardır sürdürülen bu hukuksuzluğa son verilmelidir. İnsan hakları savunuculuğu suç değildir. Hak savunucularının yargı yoluyla susturulması ve cezalandırılması kabul edilemez.

(FY)