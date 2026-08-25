ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 14:06 25 Ağustos 2026 14:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 14:10 25 Ağustos 2026 14:10
Okuma Okuma:  2 dakika

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı: "Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır"

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, AİHM Büyük Daire’nin Osman Kavala kararına ilişkin açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı: "Osman Kavala derhal serbest bırakılmalıdır"
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, 2017’den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını açıkladı. Büyük Daire, “Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmalı” yönünde karar verirdi.

AİHM Büyük Daire’den ikinci Kavala kararı: “Derhal serbest bırakılmalı”
AİHM Büyük Daire’den ikinci Kavala kararı: “Derhal serbest bırakılmalı”
Bugün 11:45

AİHM ayrıca, Kavala’nın devam eden tutukluluğu, yargılanması ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili ikinci başvurusunda Türkiye’nin ifade ve örgütlenme özgürlüğü, adil yargılanma, özgürlük ve güvenlik haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Tahliye olanağı bulunmayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için de "işkence ve kötü muamele yasağının ihlali" dedi.

AİHM Büyük Dairesi nedir, kararları uygulanmazsa ne olur?
AİHM Büyük Dairesi nedir, kararları uygulanmazsa ne olur?
Bugün 12:11

"İnsan hakları savunuculuğu suç değildir"

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, AİHM Büyük Daire’nin kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Osman Kavala, insan hakları ve sivil toplum alanındaki çalışmaları nedeniyle yaklaşık dokuz yıldır özgürlüğünden yoksun bırakılıyor. AİHM’in 2019 yılında verdiği ve Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını öngören bağlayıcı karara rağmen bu ağır adaletsizlik sürüyor. Türkiye, bağlayıcı AİHM kararlarını gecikmeksizin ve eksiksiz biçimde uygulamalı; Osman Kavala derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır. Mahkûmiyetinin sonuçları ortadan kaldırılmalı ve yıllardır sürdürülen bu hukuksuzluğa son verilmelidir. İnsan hakları savunuculuğu suç değildir. Hak savunucularının yargı yoluyla susturulması ve cezalandırılması kabul edilemez.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı AİHM büyük daire
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git