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Yayın Tarihi: 6 Nisan 2024 13:55
 ~ Son Güncelleme: 6 Nisan 2024 14:01
3 dk Okuma

628. HASTA MAHPUS EYLEMİ

İnsan hakları savunucuları: 80 yaşındaki hasta mahpus Yaman neden serbest bırakılmıyor?

Bu haftaki eylemde, Tokat T Tipi Hapishanesi’nde tutulan hasta mahpus Ömer Yaman’ın serbest bırakılması istendi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
İnsan hakları savunucuları: 80 yaşındaki hasta mahpus Yaman neden serbest bırakılmıyor?
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

*Ömer, neredeyse 80 yaşında, üç ayrı tansiyon ilacı kullanıyor, kulakları az duyuyor, gözlerinde görme kaybı var, nefes darlığı yaşıyor, ellerinde aşırı titreme olduğu için suyunu dahi kaldığı hücredekilerin yardımıyla içebiliyor. Bel fıtığı nedeniyle üç defa ameliyat oldu, ayakta zor duruyor.

*Hastalıkları nedeniyle özel beslenmesi gerekiyor ancak verilen yemekler buna uygun değil, bu yüzden dört beş yıldır kantinden aldıkları ile beslenmeye çalışıyor. Ayrıca yaşlılığa bağlı sorunları var. Tedavi ve bakım gerekiyor ama hastane bir yana, hapishane revirine bile çıkarılmıyor. 

*Bize uzak bir hapishanede olduğu için ekonomik nedenlerden dolayı bir yıldır kendisini görmeye gidemedik, ancak telefonda sesini duyuyoruz. Bu durum bizi de kardeşimi de çok üzüyor. Oturduğumuz şehirdeki bir hapishaneye sevk istiyoruz ancak yapılmıyor. Geçtiğimiz Pazartesi telefon görüşü yaptık, ellerindeki titremenin arttığını söyledi. 25 yıldır cezaevinde olan kardeşimin tahliyesini istiyoruz.

Kardeşi, Tokat T Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Ömer Yaman’ın sağlık durumunu böyle duyurdu. 

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 628’incisini Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı. 

Bu haftaki eylemde Tokat T Tipi Hapishanesi’nde tutulan hasta mahpus Ömer Yaman’ın serbest bırakılması istendi. 

"Uyardık dinlemediler, hasta mahpus öldü"

Haftanın açıklamasını okuyan Yavuz Okçuoğlu, şunları söyledi: 

*Defalarca dile getirdiğimiz üzere hapishaneler hasta mahpuslar için ölüm evi haline gelmiş bulunuyor. Sağlık ve tedaviye erişimde yaşanan sorunlar devam ediyor ve bu nedenle basit tedavi edilebilir hastalıklar bile mahpusları ölüme götürüyor. Mahpus ölümlerine ilişkin tespitler maalesef sadece basına yansıyanlarla sınırlı kaldığından ve bu konuda resmi açıklamalar yapılmadığından, sorunun büyüklüğü kamuoyunun gözünden kaçırılıyor. Ancak sınırlı imkanlarla yapılan tespitler dahi mahpusların yaşamına yönelik büyük tehdidi ve mahpusların sağlık ve yaşamlarını koruyacak önlemleri almak zorunda olan yetkililerin görevlerini yapmadıklarını ortaya koyuyor.

*Nitekim; hasta mahpuslar için yasanın verdiği infaz ertelemesi imkanından yararlandırılmayarak ölüm sınırında tahliye edilen Mutlak Tozun,  Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde tutulurken, rahatsızlığı ölümcül hale geldiği halde serbest bırakılmamış, kaldırıldığı hastanede iken şartlı tahliye hakkı gereğince serbest bırakıldıktan sonra sevk edildiği Van Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 30 Mart’ta yaşamını yitirdi. 

*628. F Oturması'nda bu hafta; halen Tokat T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde tutulan 78 yaşındaki ağır hasta mahpus Ömer Yaman’ın  durumunu paylaşıyoruz. 

*Ömer Yaman; diyabet, hipertansiyon, bel fıtığı hastası olup, ileri derecede duyma ve işitme kaybı, nefes darlığı, ellerde tireme, ayakta durmakta zorluk yaşıyor. 

*Diyet beslenme gerektiren hastalıkları yanında diş sorunları nedeniyle de özel beslenmesi gerekmekte ancak bu ihtiyacı karşılanmamaktadır. Yeterli bakım, sağlık ve tedavi hakkına erişimi sağlanmayan Ömer Yaman, kişisel bakımını dahi ancak diğer mahpusların desteği ile yapıyor ve yaşamını tek başına sürdüremiyor.

*Avukatı tarafından aktarılan bilgiye göre ise; dayanaktan yoksun suçlamalarla müebbet hapis cezasına çarptırılan Ömer Yaman hakkında, yapılan başvuru üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, “savunma hakkı ile tercüman hakkı kapsamında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine” karar verdi ancak bu karar uyarınca yapılan talep kabul edilmedi.

*Yeniden yargılama yapılmadı. Verilen ceza ise 2029 yılı Haziran ayında doluyor ancak Ömer Yaman’ın yaşı ve sağlık durumu bu tarihe kadar hapiste kalmasına uygun olmadığından, sağlık ve tedavi hakkına erişimi için infaz ertelemesi talebinde bulunulacak. 

* Ömer Yaman için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. 

(EMK)

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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/haber/hasta-mahpuslarin-tedavi-hakki-neden-engelleniyor-289397
Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi: Celalettin Can’ı serbest bırakın
11 Kasım 2023
/haber/hasta-mahpuslara-ozgurluk-inisiyatifi-celalettin-cani-serbest-birakin-287747
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5 Ekim 2023
/haber/hasta-mahpuslar-icin-insan-haklari-komisyonuna-basvuru-285839
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/haber/ucar-devlet-ile-atk-hasta-mahpuslarin-olumune-imza-atan-pozisyonda-281378
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