İnsan hakları örgütlerinden 'Suriye' raporu: "Alevi misin?"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Hakikat ve Adalet için Suriyeliler ve Suriye Arşivi tarafından "'Alevi misin?' Suriye'deki Geçiş Sürecinde Kimlik Temelli Cinayetler" başlığıyla hazırladığı 51 sayfalık rapor yayımlandı.

Raporda, yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) kurduğu geçici hükümete bağlı güçlerin ve silahlı gönüllülerin Alevilere karşı gerçekleştirilen katliamlar, kasıtlı olarak mülkün tahrip edilmesi ve tutukluların istismar edilmesi gibi yaygın ihlaller belgelendi.

"En az bin 400 kişinin katledildi"

Raporun, mağdurlar, tanıklar, savaşçılar ve gazetecilerle yapılan 100'den fazla görüşmeye ve doğrulanmış görsel-işitsel materyal ve uydu görüntülerine dayandığı ve 6 Mart-10 Mart tarihleri arasında 24'ten fazla kasaba, köy ve mahallede yaygın ihlalleri belgelediği belirtildi. Saldırılarda en az bin 400 kişinin katledildiği belirtilerek, bu güçlerin ev ev dolaşarak insanlara mezhebini sorduğu, değerli eşyalarını yağmaladığı, Alevi karşıtı hakaretler kullandığı vurgulandı.

Daha önce komisyonun da güvenlik güçlerinin ihlallerine dikkat çektiği hatırlatılarak, keyfi gözaltılar, evlere yönelik baskınlar ve Alevilere karşı kimliğe dayalı saldırıların ilk olarak Humus ve Hama kırsalında başladığı, Temmuz ayı itibarıyla ise bu durumun Süveyda'ya kadar yayıldığı bildirildi. Süveyda'da Dürzi sivillerin, Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı birliklerin düzenlediği operasyonlar sırasında keyfi infazlara, yağmalamalara ve yıkımlara maruz kaldığı ifade edildi.

"Yeni zulümlere açık kapı"

Raporda, grupların saldırması yönünde doğrudan bir emir bulunmamakla birlikte, HTŞ geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı'nın birliklerin harekete geçirilmesinde ve konuşlandırılmalarının koordine edilmesinde merkezi bir rol oynadığının doğrulandığını belirtildi.

Geçiş hükümetinin yaşanan katliama ilişkin hesap verebilirlik sözü verdiği belirtilen raporda, hükümetin yaptığı soruşturmada üst düzey askeri ya da sivil liderlerin rolünü inceleyip incelemediği ya da komuta yetkisine sahip olanlardan hesap sormak için hangi adımları atacağı konusunda çok az şeffaflık sağladığı kaydedildi.

Raporda, HRW'nin Suriye araştırmacısı Hiba Zayadin "Hükümetin zulmü kabul etmesi ileriye doğru atılmış bir adımdır, ancak bu zulme olanak sağlayan veya durduramayan üst düzey yetkililer için adaleti sağlamakta yetersiz kalmaktadır. İstismarcı güçlerin konuşlandırılmasından ve yönetilmesinden sorumlu komutan ve yetkililerin hesap vermemesi, Suriye'de yeni misillemelere ve zulümlere açık kapı bırakıyor" ifadelerine yer verildi.

Adil yargılama çağrısı

Raporda, yapısal reform önerilerine yer verilirken, adaletin sağlanması ve mağdurlar için tazminatların bir an önce uygulanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, tanıkların korunması ve adil yargılama süreçlerinin garanti altına alınması çağrısında bulunuldu. Güvenlik sektöründe reformların gerçekleştirilmesi ve ihlallere karışan görevlilerin görevden uzaklaştırılması talep edilirken, bu süreçte uluslararası mekanizmaların da devreye girmesi gerektiğine dikkat çekildi.

TIKLAYINIZ: "Suriye'nin Geçiş Sürecinde Kimlik Temelli Cinayetler" adlı raporun tamamı

(AB)