İnsan hakları örgütlerinden Fatma Tokmak için tahliye çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ( ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul şubeleri ile Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta tutsak Fatma Tokmak’ın durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İHD İstanbul Şube binasında gerçekleşen toplantıya Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Marmara Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MATUHAYDER) temsilcileri de katıldı. Basın metnini İHD Hapishaneler Komisyonu Eşsözcüsü Meral Nergis Şahin okudu.

İnsan hakları savunucuları: Fatma Tokmak serbest bırakılsın

Fatma Tokmak’ın, 1996 yılında oğlu Azad’la birlikte gözaltına alındığını ve oğluyla beraber ağır işkenceye maruz kaldığını hatırlatan Meral Nergis Şahin, "Fatma Tokmak’ın Türkçe bilmemesine rağmen yargılama sürecinde tercüman desteğinden yararlandırılmadı ve anlamadığı bir dilde hazırlanan ifadelere parmak bastırıldı. O dönemin Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde yargılanan birçok kişi gibi Fatma Tokmak da işlemediği bir suçtan dolayı tutuklandı. Yaşadığı hukuksuzluklar nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu ve AİHM, ihlal kararı verdi ancak bu karara rağmen yeniden yargılama talepleri reddedildi, tahliye edilmedi" dedi.

"Hastalığı raporlarla sabit"

Fatma Tokmak’ın cezaevindeyken hastalandığını ve kalp ameliyatı olduğunu belirten Meral Nergis Şahin, şöyle konuştu:

"Kalp rahatsızlığı nedeniyle 2006 yılında tahliye edildi ve yargılamasına tutuksuz olarak devam edildi. Ancak doktor raporlarıyla sabit olan ciddi sağlık sorunlarına rağmen, 2010 yılında Yargıtay tarafından cezası onanınca tekrar tutuklandı. Fatma Tokmak, ağır kalp hastalığı, astım ve hipertansiyon gibi hayati risk taşıyan hastalıklarla mücadele etmektedir. Defalarca infaz erteleme talebinde bulunulmuş ancak her seferinde Adli Tıp Kurumu’nun olumsuz raporları gerekçe gösterilerek talepler reddedilmiştir."

"Ameliyat tarihi verilmiyor"

Fatma Tokmak’ın durumunun zamanla daha da kötüleştiğini aktaran Meral Nergis Şahin, beşinci kez anjiyo olduğunda tetkiklerde kalp kapakçığında yırtık ve ciddi daralma tespit edilmesine rağmen ameliyat edilmediğini söyledi. Fatma Tokmak için en son 8 Mayıs 2025 tarihinde infaz erteleme talebinde bulunulduğunu ancak hala bir gelişme yaşanmadığını belirten Meral Nergis Şahin, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumları Fatma Tokmak’ın yaşam hakkını korumaya yönelik adım atmaya çağırdı.

"Fatma merdiven çıkamıyor"

Fatma Tokmak’ın avukatı Jiyan Kaya, dün cezaevinde Fatma Tokmak ile gerçekleştirdiği görüşmeye ve son durumuna dair aktarımda bulundu:

"Fatma merdiven çıkamıyor. Görüşlere çıkmakta, hastaneye gitmekte zorlandığını dile getirdi. Hastaneye ringde götürülmesi nedeniyle hastaneye gitmekte zorlandığını belirti. Vücudunda morarma ve şişlik olduğunu gördük. Doktorun, kalp hastalığına bağlı olarak geliştiğini söylediğini ifade etti. Durumu gittikçe kötüye gidiyor. Tahliye talebimize olumlu ya da olumsuz dönüş yapılmadı. Bir an evvel tahliye edilmesi gerekiyor. Ameliyata olması söylendi ama ameliyat tarihi belirlenmedi."

Tahliye çağrısı

ÖHD’li Şükrü Alpsoy da yaşam hakkının önemine dikkat çekerek, "Ağır hasta mahpuslar tahliye edilmiyor ve tahliyeleri engelleniyor. Tüm hasta mahpusların serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

ÇHD’li Naim Eminoğlu, cezaevlerinde yaşanan sorunlara işaret ederek "Tedavi geciktiğinde bunun dönüşü olmayabilir. Fatma Tokmak’ın tahliye edilmesi gerekiyor" dedi.

"İşkence uygulamalarından vazgeçilsin"

TİHV Yönetim Kurulu üyesi Ümit Biçer, “Yıllardır hasta tutsakların sağlık hakkının ihlalin geri dönüşsüz sonuçlar yarattığını ve ihlalin işkence olarak değerlendirdiğimizi yıllardır belirtiyoruz. İHD hapishanelerde 1441 hasta tutsak sayısına ulaştığını paylaştı bu ciddi sorun olduğunu gösteriyor. Değerlendirme yapan kurumlardan etik ilkelere riayet etmelerini bekliyoruz. ATK eliyle etik dışı kararlarla hapishanede tutulmaya devam ediyorlar. İşkence uygulamalarından vazgeçilsin" diye aktardı.

Son olarak söz alan MATUHAYDER Eşbaşkanı Mehmet Zeki Kılıç, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında tutsaklar için adım atılması gerektiğini belirterek Fatma Tokmak başta olmak üzere tüm tutsakların tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

(AB)