Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı’nda (COP31) Uluslararası Af Örgütü, çevre savunucularının karşı karşıya kaldığı insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

“İnsan hakları olmadan iklim adaleti olmaz” başlıklı basın toplantısında konuşan Uluslararası Af Örgütü İklim, Ekonomik ve Sosyal Adalet ve Kurumsal Hesap Verebilirlik Program Direktörü Marta Schaaf, sağlıklı bir sivil alan ve iklim eyleminin yalnızca protesto hakkını güvence altına alan yasalardan ibaret olmadığını söyledi.

Schaaf, fosil yakıt endüstrisinin lobi faaliyetleriyle protestoları kısıtlayan yasaların çıkarılmasına destek verdiğini belirterek şöyle konuştu:

Fosil yakıt endüstrisinin lobicileri ve halkla ilişkiler firmalarına kadar uzanan destekleyici altyapıları, yerelden küresele kadar her düzeyde seçim sonuçlarını ve düzenleyici süreçleri etkilemeye çalışmaktadır. Ayrıca protestoları kısıtlayan yasaların kabul edilmesi yönündeki çabaları da desteklemişlerdir.

Schaaf, fosil yakıt endüstrisinin protestoları sınırlamak ve kendisine karşı çıkan çevre ve insan hakları savunucularını sindirmek için özel güvenlikten tazminat davalarına kadar çeşitli araçları doğrudan kullandığını söyledi. Ayrıca COP28’e kadar iklim krizine yol açan fosil yakıtların toplantıların sonuç belgelerinde yer almadığını da hatırlattı.

Fosil yakıt endüstrisinin yeni itici güçleri: Silahlanma ve yapay zekâ

Schaaf, fosil yakıt endüstrisinin fosil yakıtlar ile ekonomik refah arasında sahte bir ikilem yarattığını ve bunun birçok politikacının iklim eylemlerinin hem halk tarafından desteklenmediğine hem de çok maliyetli olduğuna inanmasına yol açtığını söyledi.

Silahlanmanın ve yapay zekâ veri merkezlerinin hızlı büyümesinin de fosil yakıt endüstrisinin genişlemesinin yeni itici güçlerinden olduğunu belirten Schaaf, sektörün bu büyümeyi kendi lehine kullanmaya çalıştığını söyledi.

Schaaf buna karşılık dünyanın dört bir yanındaki protestocuların ve seçmenlerin bu duruma “artık yeter” demeye başladığını ifade etti.

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Akşener: “İklim krizi aynı zamanda bir insan hakları krizi”

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener ise iklim krizinin aynı zamanda bir insan hakları krizi olduğunu vurguladı.

Akşener, iklim krizine en az katkıda bulunan toplulukların çoğu zaman krizin sonuçlarından en ağır biçimde etkilendiğini söyledi.

“Fosil yakıtlara bağımlı bir ekonomik sistemin yol açtığı muazzam insan hakları risklerini görebiliriz” diyen Akşener, bu toplulukların karar alma süreçlerinde de söz hakkına sahip olması gerektiğini belirtti.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

İnsanlar, çevrelerini etkileyen bilgilere erişebilmeli, karar alma süreçlerine katılabilmeli, bu kararlara itiraz edebilmeli ve gerektiğinde protesto edebilmeli.

“Türkiye temel hak ve özgürlükleri güvence altına almalı”

COP toplantısına ev sahipliği yapmanın delegeleri karşılamak ve toplantı salonlarını organize etmekten ibaret olmadığını söyleyen Akşener, Türkiye’nin konferans boyunca temel hak ve özgürlükleri güvence altına alması gerektiğini belirtti:

Bu nedenle Türkiye, konferans süresince ifade özgürlüğünü, dernek kurma özgürlüğünü, müzakere özgürlüğünü ve barışçıl toplanma hakkını güvence altına almalıdır. Elbette bu güvenceler sadece BM’nin kontrolündeki Mavi Bölge’de ya da sadece konferans süresince değil, konferans sonrasında da geçerli olmalıdır. Bu da aynı hakların konferans mekânının dışında, Antalya sokaklarında ve elbette Türkiye’nin diğer tüm şehirlerinde de korunması gerektiği anlamına gelir.

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(ÖG/VC)