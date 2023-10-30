İnsan Hakları Okulu eğitimlere başlıyor
İnsan Hakları Okulu, uzaktan eğitim platformunu “İnsan Hakları Okulu Learning Hub” başlığı altında yeniledi.
Çevrimiçi düzenlenecek eğitimlerde, 12 insan hakları atölyesinin sunulacağı programda 5 haftalık 8 ayrı dönem açılacak.
Her dönem için açılacak çağrılar, internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak, başvurucular arasından 40 katılımcı seçilecek.
Eğitimler
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi / Eğitmen: Kerem Altıparmak
Çevre Hakkı Ve Politikası / Eğitmen: Bülent Duru
Değişim İçin İnsan Hakları İzleme / Eğitmen: Feray Salman
Engellilerin İnsan Hakları Ve Engelli Hakları / Eğitmen: İdil Işıl Gül
İltica Hukuku Ve Türkiye’de Mülteci Hakları / Eğitmen: Cansu Akbaş Demirel
İnsan Hakları İçin Teorik Çerçeve / Eğitmen: Ertuğrul Uzun, Kasım Akbaş
LGBTİ+ Hakları / Eğitmen: Sinan Birdal, Yıldız Tar
Sanat Ve İnsan Hakları / Eğitmen: Beliz Güçbilmez, Süreyya Karacabey, Tülin Sağlam
Temel Haklar Ve Özgürlükler / Eğitmen: Murat Sevinç
Temsil, Medya Ve Siyaset / Eğitmen: Oğuzhan Taş
Toplumsal Cinsiyet Ve Hukuk / Eğitmen: Kıvılcım Turanlı
Türkiye’de Eşitsizlikler Ve Sosyal Haklar / Eğitmen: Nail Dertli
Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
(AS)