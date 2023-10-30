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HAKLAR
Yayın Tarihi: 30 Ekim 2023 10:43
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2023 10:44
1 dk Okuma

İnsan Hakları Okulu eğitimlere başlıyor

Eğitim başlıkları arasında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, çevre hakkı ve politikası, iltica hukuku ve Türkiye’de mülteci hakları ile LGBTİ+ hakları var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/30/insan-haklari-okulu-egitimlere-basliyor.jpg

İnsan Hakları Okulu, uzaktan eğitim platformunu “İnsan Hakları Okulu Learning Hub” başlığı altında yeniledi.

Çevrimiçi düzenlenecek eğitimlerde, 12 insan hakları atölyesinin sunulacağı programda 5 haftalık 8 ayrı dönem açılacak.

Her dönem için açılacak çağrılar, internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak, başvurucular arasından 40 katılımcı seçilecek.

Eğitimler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi / Eğitmen: Kerem Altıparmak

Çevre Hakkı Ve Politikası / Eğitmen: Bülent Duru

Değişim İçin İnsan Hakları İzleme / Eğitmen: Feray Salman

Engellilerin İnsan Hakları Ve Engelli Hakları / Eğitmen: İdil Işıl Gül

İltica Hukuku Ve Türkiye’de Mülteci Hakları / Eğitmen: Cansu Akbaş Demirel

İnsan Hakları İçin Teorik Çerçeve / Eğitmen: Ertuğrul Uzun, Kasım Akbaş

LGBTİ+ Hakları / Eğitmen: Sinan Birdal, Yıldız Tar

Sanat Ve İnsan Hakları / Eğitmen: Beliz Güçbilmez, Süreyya Karacabey, Tülin Sağlam

Temel Haklar Ve Özgürlükler / Eğitmen: Murat Sevinç

Temsil, Medya Ve Siyaset / Eğitmen: Oğuzhan Taş

Toplumsal Cinsiyet Ve Hukuk / Eğitmen: Kıvılcım Turanlı

Türkiye’de Eşitsizlikler Ve Sosyal Haklar / Eğitmen: Nail Dertli

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

(AS)

insan hakları okulu
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