İnsan Hakları Okulu başvurularınızı bekliyor

İnsan Hakları Okulu, 2018 yılında başlattığı uzaktan eğitim platformunu yenileyerek "İnsan Hakları Okulu Learning Hub" adı altında 6. dönem başvurularını açtı.

Platform, genç insan hakları savunucuları başta olmak üzere, insan hakları savunucularının bilgi ve kapasitesini geliştirmeyi ve desteklemeyi hedefliyor.

Programda yer alan eğitimciler arasında Beliz Güçbilmez, Bülent Duru, Cansu Akbaş Demirel, Ertuğrul Uzun, Feray Salman, İdil Işıl Gül, Kasım Akbaş, Kerem Altıparmak, Kıvılcım Turanlı, Murat Sevinç, Nail Dertli, Oğuzhan Taş, Sinan Birdal, Süreyya Karacabey, Tülin Sağlam ve Yıldız Tar yer alıyor.

Toplamda 12 eğitim, 8 dönem boyunca İnsan Hakları Okulu Learning Hub’da gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 13 Temmuz 2024 saat 21.00 olarak belirlendi. Bu dönem için 40 katılımcı kabul edilecek ve başvurular kesin kayıt niteliğinde olmayacak. 2024 sonuna dek başka başvuru çağrısı yapılmayacak.

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(NÖ/EMK)